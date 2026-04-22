Mai mulți europeni vor să plece anul acesta în vacantă, dar cu bani mai puțini. „România are doar de câștigat”

Opt din 10 europeni își doresc să plece în vacanță. Este un procent-record, conform Comisiei Europene a Turismului. Datele arată o însă schimbare de comportament. Turiștii își reduc bugetele și durata sejururilor, iar siguranța destinațiilor este acum printre principalele temeri legate de călătorii. 18% dintre respondenți indică conflictul din Orientul Mijlociu drept principala îngrijorare.

„Încă puțin, mai e foarte puțin până la această vacanță” - așa gândesc mulți europeni. 82%, conform studiilor. spun că anul acesta vor să meargă în concediu. Unii dintre ei doar cu ghiozdanul în spate, alții cu bagaj mai voluminos, cert este că toată lumea vrea în vacanță anul acesta.

Doar că vacanța nu mai arată ca în anii trecuți. Dacă înainte bagajele erau făcute pentru o săptămână sau două, acum mulți aleg variante mai scurte. Aproape 38% dintre europeni spun că pleacă pentru cel mult 6 nopți.

- Am ajuns ieri pe Aeroportul din Timișoara, iar astăzi închiriem o mașină și mergem înspre nord, la Scărișoara. Mi-ar plăcea să merg în Italia, poate Grecia.

Vacanța a devenit un calcul atent, iar banii nu sunt motivul principal. 22% dintre turiști spun că siguranța destinației este criteriul principal, arată datele Comisiei Europeane a Turismului.

- Aș călători prin România anul acesta mai degrabă, din cauza problemelor care există în lume.Dacă aș putea să mă duc oriunde, aș merge în Hawaii sau în Noua Zeelandă.

- Am călătorit în Orientul Mijlociu vara trecută. A fost totul bine și am fost în siguranță, dar acum nu cred că voi rezerva ceva acolo. Nu pentru că sunt speriat, dar nu cred că vor fi zboruri disponibile.

Destinațiile europene și zona Mediteranei conduc în topul preferințelor. Cererea a crescut cu 17%, iar aproape 6 din 10 europeni își doresc să ajungă acolo. Și city-breakurile sunt pe listă.

Dan Codre, ghid de turism: Noi, România, nu avem decât de câștigat de aici, pentru că și în Europa, chiar dacă momentan nu stăm grozav în ceea ce privește promovarea țării, noi suntem încă o destinație plăcută, foarte convenabilă ca preț și confortabilă din punct de vedere al aglomerației.

Dorința europenilor de a ajunge la malul mării este în continuare mare. 28% dintre participanții la studiu au în plan să se relaxeze pe plaje vara aceasta.

