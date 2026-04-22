Mai mulți europeni vor să plece anul acesta în vacantă, dar cu bani mai puțini. „România are doar de câștigat”

mamaia plaja litoral romanesc marea neagra
Vedere generală a stațiunii turistice Mamaia, cea mai mare stațiune de pe litoralul românesc al Mării Negre. Foto: Profimedia Images

Opt din 10 europeni își doresc să plece în vacanță. Este un procent-record, conform Comisiei Europene a Turismului. Datele arată o însă schimbare de comportament. Turiștii își reduc bugetele și durata sejururilor, iar siguranța destinațiilor este acum printre principalele temeri legate de călătorii. 18% dintre respondenți indică conflictul din Orientul Mijlociu drept principala îngrijorare.

„Încă puțin, mai e foarte puțin până la această vacanță” - așa gândesc mulți europeni. 82%, conform studiilor. spun că anul acesta vor să meargă în concediu. Unii dintre ei doar cu ghiozdanul în spate, alții cu bagaj mai voluminos, cert este că toată lumea vrea în vacanță anul acesta.

Doar că vacanța nu mai arată ca în anii trecuți. Dacă înainte bagajele erau făcute pentru o săptămână sau două, acum mulți aleg variante mai scurte. Aproape 38% dintre europeni spun că pleacă pentru cel mult 6 nopți.

- Am ajuns ieri pe Aeroportul din Timișoara, iar astăzi închiriem o mașină și mergem înspre nord, la Scărișoara. Mi-ar plăcea să merg în Italia, poate Grecia.

Vacanța a devenit un calcul atent, iar banii nu sunt motivul principal. 22% dintre turiști spun că siguranța destinației este criteriul principal, arată datele Comisiei Europeane a Turismului.

- Aș călători prin România anul acesta mai degrabă, din cauza problemelor care există în lume.Dacă aș putea să mă duc oriunde, aș merge în Hawaii sau în Noua Zeelandă.

- Am călătorit în Orientul Mijlociu vara trecută. A fost totul bine și am fost în siguranță, dar acum nu cred că voi rezerva ceva acolo. Nu pentru că sunt speriat, dar nu cred că vor fi zboruri disponibile.

Destinațiile europene și zona Mediteranei conduc în topul preferințelor. Cererea a crescut cu 17%, iar aproape 6 din 10 europeni își doresc să ajungă acolo. Și city-breakurile sunt pe listă.

Dan Codre, ghid de turism: Noi, România, nu avem decât de câștigat de aici, pentru că și în Europa, chiar dacă momentan nu stăm grozav în ceea ce privește promovarea țării, noi suntem încă o destinație plăcută, foarte convenabilă ca preț și confortabilă din punct de vedere al aglomerației.

Dorința europenilor de a ajunge la malul mării este în continuare mare. 28% dintre participanții la studiu au în plan să se relaxeze pe plaje vara aceasta.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Te-ar putea interesa și:
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Armistițiul a fost prelungit de Trump, dar negocierile sunt tot sub semnul întrebării
Islamabad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Trump anunță prelungirea armistițiului și ordonă armatei să continue blocada asupra Iranului
consiliul afaceri externe ue
UE analizează posibile măsuri împotriva Israelului. Ucraina și Orientul Mijlociu, pe agenda miniștrilor de externe
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Donald Trump anunță că armistițiul va expira „miercuri seara, ora Washingtonului”
donald trump
Trump afirmă că acordul cu Iranul va fi semnat astăzi în Pakistan
Recomandările redacţiei
clopoțel tranzacții bursa București
Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Olguţa Vasilescu vrea ca Nicuşor Dan să-l convingă pe Ilie Bolojan că...
militanți șiiți de la Kataib Hezbollah in Irak
Un război paralel, purtat în umbra celui din Iran, riscă să arunce...
Ultimele știri
Biografiile lui Bulgakov au fost interzise în Rusia din cauza legii împotriva „propagandei drogurilor”. Cum s-a ajuns aici
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
În contextul blocării tarifelor vamale, politica lui Trump față de Beijing a intrat în impas. Cum poate fi resetată relația SUA-China
Citește mai multe
