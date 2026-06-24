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Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști

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Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
Foto: Profimedia
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Crește numărul atacurilor peștilor-iepure în Grecia. 148 de cazuri au fost raportate până acum. Unele dintre victime au avut nevoie de cusături din cauza rănilor adânci. Statul plătește pescarii să captureze peștele-iepure care nu are prădători naturali în Mediterană, a spus la Digi24 Nikos Koudunis, medic în Grecia.

Koudunis a spus că sunt mai puțini turiști în zona Atenei decât de obicei, din cauza informațiilor despre această specie de pește.

El a explicat măsurile luate de autoritățile elene: îi plătesc pe pescarii care prind pești-iepure cu aproximativ 4,3 euro pe kilogram, în condițiile în care sunt „mii de tone de pestele care au înconjurat toată Grecia”.

„Autoritățile spun că problema asta a apărut de acum 10 ani în Creta, de 10 ani pescarii din Creta știu de apariția acestor pești”, dar acum, din cauza situației din Orientul Mijlociu, acești pești vin din Marea Roșie spre Marea Mediterană.

Koudunis a mai spus că din acest motiv au apărut și rechini în unele zone.

Peștele-iepure nu se găsește însă peste tot în Grecia. Au fost raportate cazuri în Creta, în Rhodos, dar și în apropiere de Atena.

„Are probleme mare parte a Greciei”, a mai spus medicul.
„Turiștii care o să vină din România trebuie să aibă grijă și sub nicio formă așa nu se joace cu ei, să nu-i prindă”, a spus medicul.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a venit, de asemenea, cu precizări în legătură cu peștele-iepure.

„Originar din regiunea Indo-Pacifică, acest pește a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii. Astăzi, specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor.

Denumirea populară de „pește-iepure” provine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător.

Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele. Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic”, spun reprezentanții muzeului pe Facebook.

Ei mai spun că „această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar”.

„Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor”, mai spun reprezentanții muzeului.

Editor : M.B.

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