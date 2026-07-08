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Video Mii de români își petrec concediile pe litoral. Principalele pericole ale vacanței la mare. Salvamar: „Sunt periculoase!”

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Extrem de periculoase sunt, în mare, obiectele gonflabile, care pot fi purtate cu ușurință în larg. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Curenții marini, alcoolul și drogurile sunt cele mai mari pericole ale vacanțelor pe litoral. Curenții există, chiar și atunci când apa pare liniștită, iar alcoolul și substanțele interzise îi fac pe oameni să creadă că sunt invincibili. Pe listă intră, însă, și saltelele și mingile gonflabile: „Sunt periculoase!”, atrag atenția salvamarii.

Turiștii aflați în vacanță pe litoral vor să profite la maximum de fiecare moment și să nu rateze nicio distracție. Așa ajung să combine alcoolul în exces cu intratul în marea agitată.

„La câteva beri, oamenii încep să prindă curaj, nu mai au simțul realității și se întâmplă neprevăzutul”, atrage atenția Răzvan Viza, salvamar pe plaja din Jupiter.

„Problema e într-adevar alcoolul, dar și drogurile. În mare parte, sunt violenți, vă dați seama. Încep și spun că ei sunt înotători și că ei sunt profesioniști. Aici toți zic că sunt profesioniști”, e constatarea lui Nicu Serafim, șeful salvamarilor din Costinești.

Turiștii trebuie să țină cont de steagurile arborate de salvamari, chiar dacă marea pare liniștită.

„Principalul pericol sunt acești curenți marini, care iau turiștii de lângă mal și îi duc în larg. Și atunci când ți se pare că te depărtezi de mal, intervine panica și deja chiar și cei care știu să înoate sunt în pericol”, mai explică Nicu Serafim.

Extrem de periculoase sunt, în mare, obiectele gonflabile, care pot fi purtate cu ușurință în larg.

„Nu ne e teamă de valuri, pentru că noi nu ne băgăm tare. Numai aici, pe mal, cu copiii”, spune un turist.

„Le foarte folosim, nu vedeți cum umflăm la el, ne place să umflăm la ele, când avem cu ce?!”, spune un alt turist în timp ce umflă de zor un colac. Întrebat dacă se simte mai protejat în mare cu el, răspunde: „Da, cum să nu?! Mai ales copiii.”

„Mare atenție la acele mijloace plutitoare. Fel de fel de colace, fel de fel de fluturași, saltele, mingi și așa mai departe. Sunt periculoase!”, atrage atenția, în replică, Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului.

Steagul roșu al salvamarilor, care interzice intrarea în apă, înseamnă că marea este agitată sau are curenți puternici.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

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