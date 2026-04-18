Minivacanța de 1 Mai 2026: Câte zile libere au elevii și angajații din România

Zile libere mai 2026. Foto Getty Images
Din articol
De ce este liber de 1 Mai Câte zile libere au angajații de 1 Mai 2026 Câte zile libere au elevii Când este următoarea minivacanță în 2026 Calendarul complet al zilelor libere în anul 2026

Minivacanța de 1 Mai 2026 aduce pentru milioane de români un nou prilej de pauză, la doar câteva săptămâni după perioada liberă de Paște. În acest an, Ziua Muncii este marcată vineri, ceea ce creează automat un weekend prelungit și oportunitatea unei scurte escapade de primăvară.

Angajații din România beneficiază de 17 zile libere, dintre care 12 sunt în cursul săptămânii, fapt care creează mai multe oportunități pentru minivacanțe de-a lungul anului.

De ce este liber de 1 Mai

Data de 1 Mai este recunoscută drept Ziua Muncii și este inclusă în lista sărbătorilor legale din România. Aceasta marchează, la nivel internațional, lupta pentru drepturile angajaților și pentru condiții mai bune de muncă, fiind celebrată în majoritatea statelor europene.

În România, această dată este stabilită prin Codul Muncii ca zi nelucrătoare, astfel că salariații beneficiază de timp liber, cu excepția sectoarelor în care activitatea nu poate fi întreruptă.

Câte zile libere au angajații de 1 Mai 2026

În 2026, Ziua Muncii este marcată vineri, 1 mai, ceea ce le oferă angajaților din România un weekend prelungit de trei zile. Perioada de repaus include ziua liberă legală de vineri și este continuată de zilele de weekend, sâmbătă și duminică.

Câte zile libere au elevii

Pentru elevi, ziua de 1 Mai este inclusă în perioada cursurilor din ultimul modul de învățare, astfel că nu generează o vacanță. Aceștia au liber doar vineri, 1 mai 2026, iar programul școlar este reluat luni, 4 mai.

Când este următoarea minivacanță în 2026

Următoarea minivacanță este programată la începutul lunii iunie, când două sărbători importante coincid. Data de 1 iunie, dedicată Zilei Copilului, este liberă legal și se suprapune cu Lunea Rusaliilor, sărbătoare religioasă celebrată în 2026 la aceeași dată, după Rusaliile din 31 mai.

Această coincidență oferă angajaților o nouă perioadă de trei zile libere consecutive, alături de weekend, fiind una dintre cele mai accesibile minivacanțe din prima parte a verii.

În a doua parte a anului, 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, rămâne zi liberă legală. În 2026, această dată este într-o zi de sâmbătă, astfel că, pentru majoritatea angajaților, nu aduce un beneficiu suplimentar, fiind deja inclusă în repausul săptămânal.

Calendarul complet al zilelor libere în anul 2026

  • 1 ianuarie - Anul Nou (joi);
  • 2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou (vineri);
  • 6 ianuarie - sărbătoarea de Bobotează (marți);
  • 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri);
  • 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă);
  • 10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui (vineri);
  • 12 aprilie - Paștele Ortodox (duminică);
  • 13 aprilie - A doua zi de Paște (luni);
  • 1 mai - Ziua muncii (vineri);
  • 31 mai - Rusaliile (duminică);
  • 1 iunie - A doua zi de Rusalii (luni) - 1 iunie - Ziua Copilului (luni);
  • 15 august - Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);
  • 30 noiembrie - Sfântul Andrei (luni);
  • 1 decembrie - Ziua Națională a României (marți);
  • 25 decembrie - prima zi de Crăciun (vineri);
  • 26 decembrie - A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

Editor : C.S.

