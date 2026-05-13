Noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță. Ce se schimbă din acest an

Data publicării:
Noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere.

Procedura de acordare a voucherelor de vacanță s-a modificat din acest an. Din 2026, acestea sunt acordate angajaților din sectorul public care au salariul net de până la 6.000 de lei, în scădere față de plafonul anterior de 8.000 de lei.

În același timp, a fost eliminată obligația angajaților de a contribui cu încă 800 de lei din veniturile proprii pentru a putea utiliza tichetele, precum și necesitatea depunerii unei declarații pe proprie răspundere. Beneficiarii sunt angajații din sectorul public, în funcție de încadrarea salarială și de bugetele aprobate.

Ca până acum, voucherele de vacanță au o valoare de 800 de lei și pot fi utilizate exclusiv în România, pentru servicii turistice oferite de unități autorizate sau agenții de turism.

Anul acesta, ele sunt acordate doar în format electronic, pe card, iar pentru decontare, beneficiarii trebuie să păstreze factura fiscală și dovada plății realizate cu cardul de vacanță.

