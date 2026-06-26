Sezonul vacanțelor aduce aglomerație pe șosele și, la pachet cu ea, și multe accidente. Graba de a ajunge la destinație îi face pe mulți șoferi să calce pedala de accelerație. În Brașov, în încercarea de a-i tempera pe vitezomani, autoritățile au montat semafoare inteligente. „Așa putem să mai evităm și din accidente”, sunt de părere șoferii care tranzitează județul.

„Nu au răbdare, numai viteză”, spune un șofer.

Viteza și neatenția sunt principalii factori care duc la accidente rutiere. În Brașov, pentru a-i opri pe cei care merg cu viteză, autoritățile au instalat opt semafoare radar.

„Astfel de semafoare cu detector radar au fost montate pe mai multe străzi din oraș și pe drumul spre Poiana Brașov, pentru a-i opri pe vitezomani. Astfel, semafoarele își schimbă culoarea în roșu de fiecare dată când detectează mașini cu o viteză peste limita legală”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Este o inițiativă bună, pentru că se pot întâmpla foarte multe incidente și accidente, dacă nu ești atent”, e de părere o tânără.

„Mulți chiar încalcă legile destul de des ale circulației și așa putem să mai evităm și din accidente. Sunt foarte turiști în perioada asta”, completează un tânăr.

Doar în ultimele zile, pe străzile din Brașov, au avut loc mai multe accidente grave.

„Deși am putea crede că s-a relaxat cumva traficul, pentru că nu mai avem acel flux matinal de autovehicule, însă, tocmai această relaxare face ca anumiți conducători auto să crească viteza de deplasare și, evident, producerea de accidente rutiere cu urmări mult mai grave decât le-am înregistrat până în acest moment”, atrage atenția purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.

Pe lângă atenția la volan și respectarea regulilor de circulatie, șoferii sunt sfătuiți să verifice și starea mașinii înainte de a pleca la drum.

„Mașina a venit cu un randament scăzut al freonului și am verificat și avea o cantitate insuficientă. Ar trebui să verifice toată partea de instalație, de climatizare, starea anvelopelor, partea de antigel, frânele și filtrul de habitaclu”, recomandă Sergiu Burlacu, administrator service.

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul decesor cauze de accidentele rutiere, potrivit statisticilor.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia