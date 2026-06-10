După titlul de Capitală Culturală Europeană, Timișoara ar putea deveni o destinație de city-break. Orașul își propune să atragă mai mulți turiști pentru sejururi scurte. Autoritățile mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale. Turiștii care au ajuns deja în vestul țării se declară încântați de ce au găsit și spun că se vor întoarce.

„La orice documentare pe internet despre Timișoara, motoarele de căutare vor afișa această imagine, emblematică pentru oraș: Piața Victoriei, zona zero de interes pentru turiști, locul din care a pornit democrația în România și punctul de start pentru majoritatea tururilor ghidate. Istorie și prezent, turiștii pornesc de aici la pas prin centrul pietonal. Istoria îi poartă pe turiști și aici: Bastionul Maria Theresia - zidurile rămase în picioare din fosta fortificație a orașului, un loc prin care se poate înțelege mai bine istoria orașului care a fost cândva cetate în Imperiul Habsburgic, la doar doi pași de Piața Unirii - un loc care, cu siguranță, poate căpăta eticheta de 'instagramabil'. Clădiri în stil baroc, Domul Catolic sau Muzeul de Artă sunt doar câteva dintre obiectivele care îi atrag aici pe turiști. Este și locul perfect pentru o pauză de vizitat la una dintre terase, mai ales în zilele toride de vară", transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Promovarea se desfășoară atât în țară, cât și în străinătate, la evenimente de profil din Shanghai și Istanbul. Următoarea oprire va fi la New York.

„Nu ducem lipsă de evenimente, mai ales vara. Sunt un cârlig prin care vrem să-i atragem aici, dar merg la pachet cu viața culturală din oraș, cu muzeele”, e de părere Laura Boldovici, manager destinație Timișoara.

„Ăsta este și scopul vizitei scurte și cu cât ne (n.red. mergem), ne atrage mai mult. La fel ne-au atras și celelalte capitale. Clar vom reveni!”, dă asigurări o turistă.

„Cu toate celelalte capitale prin care am fost noi se leagă prin istorie, cultură, tradiție”, completează altcineva.

„Ne întâlnim des cu turiști care ne spun că nu se așteptau la ceea ce au găsit aici și că plănuiesc să revină și să exploreze mai mult din România”, spune Dan Codre, ghid de turism din Timișoara.

În următoarele luni, festivalurile, concertele și evenimentele culturale vor reprezenta principalele cărți de vizită ale orașului.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia