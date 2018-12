(P) De ce sa mergi în Peloponez, peninsula unde Ronaldo și-a petrecut vacanța de vară

Peninsula Peloponez, despărțită de continent prin Canalul Corint, este o destinație de vacanță surprinzătoare, care îți oferă relaxare pe plajele întinse, atmosferă grecească autentică în toate zonele ei și ocazia de a rememora cultura antică și evenimentele istorice care au pus bazele lumii. Nenumărate temple grecești, cetăți venețiene, biserici bizantine sunt obiective ce trebuie neapărat vizitate în vacanța ta în Peloponez.

Peloponezul și siturile sale arheologice

Epidavros, Micene şi Olimpia sunt unele dintre cele mai importante situri arheologice din lume pe care le poți vedea în vacanța ta în Peloponez. Amfiteatrul din Epidavros, construit în secolul al IV-lea I.Hr, în cinstea zeului medicinei, Asclepios, fiul lui Apollo, este renumit pentru cea mai bună acustică. Palatul din Micene te va surprinde prin felul în care a fost construit, sub forma unui cochilii de melc, care ți se dezvăluie pe măsură ce te apropi de el. Olympia este locul nașterii jocurilor olimpice, în anul 776 Î.Hr, și locul de unde pleacă flacăra olimpică la fiecare ediție a competiției sportive.

Orașele-muzeu din Peloponez

Nafplio este prima capitală a Greciei independente după revoluția din 1821, un oraș-port fondat de Nafplios, fiul lui Poseidon, Zeul Mării. Pereți vechi, castele medievale, monumente și statui, fântâni otomane și clădiri venețiene sau neoclasice fascinează vizitatorul cu arhitectura și frumusețea unică. Când vrei să te odihnești la un frappe grecesc, după ce ai străbătut orașul la pas, oricare tavernă de pe străzile înguste ori de pe faleză e locul potrivit.

Monemvasia este un muzeu în aer liber situat în partea erodată a unei insule de 300 de metri lățime și un kilometru lungime, care abundă în detalii bizantine, otomane și venețiene. Numele Monemvasia provine din două cuvinte grecești: mone și emvasia, care înseamnă ”o singură intrare” și se referă la digul îngust care reprezintă singura cale de acces, insula fiind separată de țărm în urma unui cutremur care a avut loc în anul 375.

În Tolo o să găsești un vechi sat de pescari, ascuns de munții din jur, și te va impresiona plaja premiată cu Blue Flag. Tolo este una dintre puținele stațiuni din Grecia unde poți să faci plajă și baie în mare opt luni pe an. Satul de pescari abundă de taverne cu mâncare traditională și cluburi unde te poți distra până spre zorii zilei.

Vacanță în Peloponez ca a lui Ronaldo

În Peloponez poți să ajungi cu charterul Cocktail Holidays operat cu avioane Tarom, de la jumătatea lunii iunie până la lumătatea septembrie. O vacanță de șapte nopți costă de la 569 euro/persoană, cu toate taxele incluse, transferuri, asistență turistică, asigurarea medicală și Storno Cocktail Travel Protection. Turiștilor din provincie li se oferă gratuit transferurile spre și dinspre Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Poți alege hotelul unde și-a petrecut Cristiano Ronaldo vacanța, vara trecută, împreună cu familia și prietenii. Starul a fost impresionat de serviciile oferite la The Westin Resort Costa Navarino și a oferit un bacșiș generos, peste 31 de mii de dolari, potrivit presei străine. Costa Navarino, construit într-o rezervație protejată de specii de plante endemic, are rafinamentul unui club aristocratic. Grija pentru detalii și serviciile sunt la cele mai înalte cote. În plus, tot ce oferă în meniu este cultivat în grădinile proprii. Un pachet de vacanță la Costa Navarino pornește de la 1.048 de euro/persoană/cazare cu mic dejun.

Sau poți alege un hotel pe plajă, cum e GMP Bouka Resort, aflat la 5 km de oraşul Messene şi la 10 km de oraşul Kalamata, unde camerele au vedere la golful Messinian. Tariful unei vacanțe este de 569 de euro/persoană/demipensiune.

Un altul, Elite City Resort, este situat în golful Messinian, la poalele muntelui Taygetos, la doar câteva minute de malul mării și de faimoasele tavern din Kalamata. Tariful unei vacanțe de șapte nopți pornește de la 638 de euro/persoană/cazare cu mic dejun.

