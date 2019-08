(P) Ofertă Last minute de neratat: Economisește 700€ și devino expert IT

Încă nu este târziu să profitați de cea mai bună ofertă Last minute a verii! V-o oferă LINK Academy, unde, economisind 700€, vă puteți rezerva un bilet pentru perfecționarea în IT și puteți porni pe drumul interesant de la începător la expert de succes în IT.

Nu mai stați pe gânduri, această ofertă durează doar până pe 25 august! Înscrieți-vă aici .

Călătoria care vă va schimba viața

În timp ce multă lume abia își găsește un loc de muncă cu un salariu decent și ca să se poată gândi la un concediu trebuie să caute așa-numitele oferte „last minute” care oferă mari reduceri, IT-iștii noștri nu-și bat capul cu așa ceva. Câștigă pe lună câteva salarii lunare decente (chiar și începătorii câștigă lunar două salarii medii și jumătate) și nu trebuie să aștepte după un loc de muncă – acesta îi așteaptă pe ei!

LINK Academy, școala internațională de IT care pregătește deja de câțiva ani oameni pentru cele mai bine plătite joburi de azi, a decis ca în această vară să pregătească o ofertă Last minute neobișnuită care, pe lângă o economie importantă, vă oferă posibilitatea ca în doar 12 luni de școlarizare să pășiți în lumea interesantă a IT-ului.

Alegeți destinația IT care vă interesează cel mai mult

Ofertele de angajare din domeniul tehnologiilor informației sunt în permanentă creștere, așadar în prezent aproape fiecare al cincilea anunț caută experți în IT. Această statistică demonstrează cel mai bine că cine are cunoștințele și abilitățile practice necesare își poate găsi foarte ușor un job și poate să înceapă să câștige foarte bine.

Deși mulți cred că pentru a lucra în IT au nevoie de facultate, în realitate nu este așa. În jur de 70% dintre programatori (cei mai bine plătiți experți în IT) din lume nu au absolvit o facultate în domeniu. Pentru a lucra în IT cele mai importante sunt cunoștințele practice pe care le poate obține oricine, indiferent de experiența precedentă.

Viitorii experți în IT de la LINK Academy pot opta pentru unul din 6 cele mai importante programe de școlarizare. În funcție de domeniul IT care îi interesează și îi atrage cel mai mult, cursanții pot alege: Programare, Administrarea rețelelor, Design, IT business, Design 3D și CAD, sau chiar Dezvoltarea aplicațiilor mobile. Indiferent de alegere, nu veți da greș, deoarece fiecare ocupație garantează un job excelent și câștiguri mari – chiar de la început.

Certificate internaționale - garanția cunoștințelor și a siguranței viitorului

LINK Academy este singura instituție din țară care operează cu autorizarea Departamentului de Examinări Internaționale Cambridge și a trei companii IT de top la nivel global și își pregătește cursanții după un program avansat de tehnologia informației.

Microsoft, Google, Zend, Autodesk, Oracle, Adobe, Cisco și Cambridge sunt doar câteva din numeroasele certificate pe care le puteți obține gratuit după ce finalizați școlarizarea la LINK Academy. Acestea vor reprezenta o garanție a cunoștințelor voastre și biletul pentru călătoria în lumea IT.

Dacă alegeți școlarizarea la LINK Academy, puteți opta pentru modalitatea de frecventare a cursurilor (tradițional sau online). Pe perioada programului aveți la dispoziție peste 100 de calculatoare în cele mai moderne clase, proiectate după standardul Cambridge University. Dacă aveți nevoie de mai multă libertate în studiu sau dacă din cauza obligațiilor, preferați să nu veniți în sala de curs, puteți dobândi toate cunoștințele și abilitățile profitabile, dar și diplomele, frecventând cursurile online – din orice oraș sau țară, cu ajutorul sistemului unic LINK Academy Distance Learning System, care este în continuă dezvoltare de peste 20 de ani.

Vara asta luați viața de la capăt!

Dacă alegeți ca în următorul an să investiți în școlarizarea la LINK Academy, în vara următoare veți lucra deja la primele voastre proiecte adevărate și vă veți bucura de câștiguri, dar aveți în vedere că mulți cursanți LINK Academy încep să câștige deja din timpul școlii.

De aceea, nu ratați această unică ofertă Last minute ! Vara asta începeți cea mai interesantă călătorie și pășiți către un viitor sigur în calitate de expert IT foarte bine plătit.

Nu mai stați pe gânduri, numărul de locuri libere este limitat!