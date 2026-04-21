(P) Paralela45 rescrie regulile turismului exotic din România. Dreamliner charter exclusiv, șapte destinații și concepte noi de vacanță

Paralela45 lansează pentru sezonul de iarnă 2026/2027 cel mai ambițios produs din istoria sa. Șapte destinații exotice, aproape 80 de curse charter directe din București și o premieră absolută pentru piața locală, zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner. O mișcare care redefinește ce înseamnă vacanța exotică pentru românii care vor mai mult.

De ce Dreamliner schimbă tot

Boeing 787 Dreamliner nu a mai zburat niciodată pe curse charter din România. Paralela45 este primul tour operator local care face acest pas, aducând pe piață curse charter operate cu LOT Polish Airlines la bordul unuia dintre cele mai avansate avioane de pasageri din lume.

Dreamliner-ul nu e doar un avion mai nou. E o experiență complet diferită la bord. Construit în proporție de 50% din materiale compozite, are o presiune optimizată în cabină echivalentă altitudinii de 1.900 metri, cu aer mai curat și mai umed decât orice avion de generație anterioară. Ferestrele sunt cu 30% mai mari decât standardul din industrie, motoarele de ultimă generație sunt semnificativ mai silențioase, iar iluminarea LED adaptivă ajută la reglarea ritmului circadian pe zboruri lungi. Traducerea practică, turistul ajunge la destinație odihnit, nu epuizat.

Toate cele 252 de locuri de la bord sunt distribuite în trei clase: 18 locuri Business Class cu scaune full-flat, 21 locuri Premium Economy și 213 locuri Economy, toate superioare standardului de industrie.

Cursele cu Dreamliner sunt operate de LOT Polish Airlines, compania națională a Poloniei fondată în 1929, cu o flotă de 15 aeronave Dreamliner, una dintre cele mai mari din Europa. Membră Star Alliance, LOT aduce la bord decenii de expertiză pe zboruri lung-curier și un nivel consistent de servicii.

„Am ridicat ștacheta. Pentru noi, pentru clienți și pentru industrie. Primul Dreamliner charter din România nu e doar un avion. E un mesaj despre unde vrem să ducem turismul exotic românesc", declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela 45.

Șapte destinații, premiere absolute și circuite spectaculoase

Noul sezon Paralela45 acoperă șapte destinații, cu plecări săptămânale din București între noiembrie 2026 și martie 2027, cu aproximativ 17.000 de locuri contractate pentru întregul sezon.

Mexic - Cancún este o premieră absolută pentru piața din România. Dincolo de plajele cu nisip alb și ape turcoaz, Mexic înseamnă piramide maya și aztece, orașe coloniale pulsând de culoare și tradiție și situri UNESCO de importanță mondială. Paralela45 propune o gamă diversificată de circuite, de la Cele Șapte Minuni ale Yucatanului, la trasee care ajung până în Mexico City și Palenque.

Republica Dominicană - Puerto Plata este o altă premieră absolută pentru piața locală. O destinație care combină plaje imaculate cu nisip auriu, energie de Caraibe autentică și obiective culturale remarcabile precum fortul colonial San Felipe construit în 1564, cascadele din Damajagua, laguna Gri Gri și Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă, înscrisă în patrimoniul UNESCO.

Thailanda - Bangkok vine cu un unghi complet diferit față de oferta standard de pe piață. În timp ce alte chartere spre Thailanda aterizează în Phuket, destinat în principal sejururilor de plajă, charterul Paralela45 aterizează în Bangkok, capitala care deschide accesul la cea mai bogată ofertă de circuite din portofoliul exotic al companiei. Peste 400 de temple budiste, piețe plutitoare, palate regale și fostele capitale regale Ayutthaya și Sukhothai, cu trasee care acoperă și Cambodgia, Laos și Vietnam.

Vietnam - Phu Quoc răspunde unei cereri de circuite în creștere constantă pe piața românească. Vietnam înseamnă contraste vii, peisaje care taie respirația, o cultură milenară și o gastronomie recunoscută mondial.

Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam, este punctul de plecare pentru circuite care acoperă Golful Ha Long, Delta Mekongului, Hoi An, Hanoi și trasee extinse în Cambodgia și Laos.

Celelalte trei destinații, Sri Lanka, Kenya și Egipt, sunt operate cu aeronave Boeing 737-8 MAX ale companiei charter poloneze Enter Air, fondată în 2009 și cea mai mare companie aeriană charter din Polonia, cu peste 15 ani de experiență pe zboruri charter europene și intercontinentale.

Sri Lanka - Colombo intră pentru prima dată în oferta charter Paralela45. Desemnată cea mai frumoasă insulă din lume în 2025 de Big 7 Travel, Sri Lanka concentrează într-un spațiu mic o diversitate extraordinară. Cetatea rupestră Sigiriya, Patrimoniu UNESCO, Templul Dintelui Sacru din Kandy, ruta feroviară spectaculoasă Kandy - Ella prin plantații de ceai, safari în Yala cu leoparzi și elefanți și cetatea colonială Galle Fort.

Kenya - Mombasa este reintrodusă în portofoliul Paralela45 într-o formulă mai puternică ca oricând. Africa la ea acasă, safari spectaculos în parcurile naționale Tsavo Est, Tsavo Vest și Amboseli, cu vedere spre Kilimanjaro, întâlniri cu Big Five în habitatul natural și plaje imaculate la Oceanul Indian. Circuitele acoperă și Tanzania, cu trasee prin Serengeti și Ngorongoro.

Egipt - Hurghada rămâne o prezență constantă și surprinzătoare în portofoliu. Mii de ani de istorie de-a lungul Nilului, piramide, faraoni și o coastă la Marea Roșie cu recifuri de corali spectaculoase. Circuitele combină sejurul în Hurghada cu croaziere pe Nil, Luxor, Aswan și Piramidele din Giza.

7+7. Conceptul care schimbă modul în care gândim vacanța exotică

Una dintre noutățile absolute ale sezonului este conceptul 7+7, în premieră pe piața din România. Acesta combină 7 nopți de circuit prin temple, orașe, culturi și povești cu 7 nopți de sejur pe plajă, la soare, în relaxare totală, într-un singur pachet rezervat o singură dată. Două experiențe complet diferite, fără compromisuri. Vacanța după care nu mai ai nevoie de o vacanță.

Susținere solidă, Rainbow Tours și parteneri de top

Lansarea celui mai ambițios sezon exotic din istoria Paralela45 este susținută și de fuziunea strategică cu Rainbow Tours, al doilea cel mai mare tour operator din Polonia. Această unire aduce resurse, expertiză și o capacitate operațională extinsă, oferind stabilitate și certitudine într-o piață cu multe semne de întrebare.

Condiții speciale de rezervare sunt disponibile până pe 30.06.2026, doar 10% avans la rezervare și 90% din valoarea pachetului achitat cu 30 de zile înainte de plecare. Toate destinațiile, circuitele și detaliile complete ale sezonului exotic 2026/2027 sunt disponibile pe www.paralela45.ro/exotice.

