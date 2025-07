Un loc de o frumusețe aparte aşteaptă să fie descoperit de turiști. Se află în nordul județului Mehedinți, în comuna Ponoarele. „Podul lui Dumnezeu” este cel mai mare pasaj natural din țara noastră și singurul din lume deschis traficului rutier. Tot aici, oamenii vin și pentru legendele aurului ascuns al strămoșilor.

Comuna Ponoarele din Mehedinți atrage mii de turiști an de an. Atracția principală este Podul lui Dumnezeu, însă zona oferă multe alte locuri frumoase.

- Frumos, foarte frumos. Am fost și la peșteră jos.

- O să mergeți si sus? E un drum care duce sus de tot.

- Nu știu dacă mergem astăzi, dar e bine de știut.

- Stați mai multe zile ?

- Până mâine.

- Zona e superbă! Dacă am văzut că sunt drumețiile astea, uitându-mă pe internet, am zis hai să vedem, să vizităm, și într-adevăr este superb. Este o zona atât de frumoasă, am vrut neapărat să venim aici să facem câteva poze.

Localnicii au grijă ca poveștile despre aceste locuri să fie auzite. Peștera Ponoarele ar ascunde și astăzi aurul strămoșilor.

- Pe vremuri, oamenii căutau aur, pentru că sunt legende că ar fi încă aur în zonă, dar este foarte bine ascuns sau lăsat prin anumite locuri și atunci mulți, auzind legendele, veneau și căutau.

Puțin mai sus de Podul lui Dumnezeu se află lacul Zătonul Mare, un alt obiectiv spectaculos.

După drumeții, turiștii se pot odihni și își pot reface puterile cu o masă tradițională la pensiunile din zonă.

Andreea Raicu, reprezentanta unei pensiuni: Produse locale,tradiționale, făcute aici în bucătăria conacului, pastramă de oaie cu mămăligă, cârnații la graniță, mușchiul de porc afumat, fasole bătută, zacuscă.

Podul de la Ponoarele este unic în lume, fiind singurul pasaj natural deschis traficului rutier, inclusiv de mare tonaj.

