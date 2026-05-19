Live TV

Video „Primim și câte 10 mesaje RO-Alert pe zi”. Războiul din Ucraina îngenunchează turismul din Deltă. Numărul turiștilor a scăzut dramatic

Data publicării:
alerte delta dunarii
Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiștii care își plănuiesc concediul în Delta Dunării. Sursa foto: info-delta.ro / captură digi24

Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiștii care își plănuiesc concediul în Delta Dunării. Așa se face că, anul trecut, numărul celor care au ajuns să viziteze Sulina, de exemplu, a scăzut la jumătate. „Primim și câte 10 mesaje RO-Alert pe zi”, spun disperați și localnicii, care le cer autorităților să regândească sistemul de alertare a populației. 

Nicole si Awlo sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.

„Mi-am dorit să vin aici de mic copil. Suntem entuziasmați, dar conștienți că în zonă este conflict. Asta nu ne împiedică, însă, să vedem ceea ce credem noi că este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume”, spune Awlo, turist din America.

„Când am rezervat vacanța, am aflat că nu se zboară în zonă. De la București am venit cu trenul aici și nu, nu îmi fac griji!”, completează Nicole, turistă din America.

Ca ei, însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea, din cauza războiului din Ucraina.

„La nivelul întregului județ, numărul turiștilor a scăzut cu 8% anul trecut față de acum doi ani. Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea e una dramatică - de 50%”, spune Alex Filip, președintele Organizației de Management al Turismului (OMD) Tulcea.

De vină ar fi alertele de drone, care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea, a cerut deja autorităților ca mesajele RO-Alert să fie transmise mai precis.

„Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că au auzit bombe... Dacă este posibil, să adapteze modul în care transmit alerta. Poate este posibil să fie o alertă graduală, în funcție de distanță”, sugerează primarul orașului Tulcea, Ștefan Ilie.

De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.

„Primim tot timpul. E stresant. Sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?!”, întreabă o localnică.

„Primim și câte 10 RO-Alert-uri pe zi. Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma, sunt destul de cutremuratoare”, e de părere o altă doamnă care locuiește în zonă.

Întrebată dacă e de părere că mesajele RO-Alert îi sperie pe turiști, o altă localnică răspunde prompt: „Normal, sigur că da. Dumneavoastră ați veni, dacă se dă peste tot că e pericol?! Nu ați mai veni...”

De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
vlad turcanu fb
2
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
3
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călătorie tren
Călătoriile cu trenul câştigă teren în Europa. Țările UE în care popularitatea acestui mijloc de transport a crescut
4444
Zeci răniți după ce Rusia a atacat Odesa și Dnipro cu drone și rachete. Moscova spune că nu a primit niciun semnal pentru noi negocieri
Viaceslav Kovalski cu pușca sa cu lunetă / un lunetist în Ucraina
A apus era lunetiștilor? Dronele au ajuns să îi înlocuiască până și pe cei mai de temut trăgători din războiul din Ucraina
soldați estoni la o paradă de ziua națională
„Nu așteptăm să vină rușii pe pământul nostru”: Cum se pregătește Estonia să îi strice planurile lui Putin de refacere a Imperiului Rus
Radu Miruta
„Nu am mai întâmpinat astfel de situaţii”: Ce spune Radu Miruță despre proiectilul găsit în Tulcea
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Războiul ruso-ucrainean, marcat de o cursă a atacurilor la distanță...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Dispariția „scutului” Orban și atacul Rusiei în Transcarpatia...
ciprian ciucu
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe...
Ultimele știri
Elveția va deschide dosarele secrete privindu-l pe „Îngerul Morții” de la Auschwitz, Josef Mengele
Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a: Elevii susțin astăzi proba la Limbă și comunicare. Cum sunt structurate cerințele
Prima bombă aeriană ghidată a Ucrainei a trecut testele și este gata de utilizare în luptă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul...
Fanatik.ro
Scenariu fabulos! Cum poate să fie Universitatea Craiova cap de serie în turul 3 şi play-off-ul Champions...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Șeful numit de PSD care a transformat o autoritate de stat în propria moșie. Nota de plată achitată de...
Adevărul
Se schimbă formula de calcul a facturilor de telefonie mobilă și internet: vor fi emise doar la cursul BNR
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei
Newsweek
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...