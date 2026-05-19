Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiștii care își plănuiesc concediul în Delta Dunării. Așa se face că, anul trecut, numărul celor care au ajuns să viziteze Sulina, de exemplu, a scăzut la jumătate. „Primim și câte 10 mesaje RO-Alert pe zi”, spun disperați și localnicii, care le cer autorităților să regândească sistemul de alertare a populației.

Nicole si Awlo sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.

„Mi-am dorit să vin aici de mic copil. Suntem entuziasmați, dar conștienți că în zonă este conflict. Asta nu ne împiedică, însă, să vedem ceea ce credem noi că este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume”, spune Awlo, turist din America.

„Când am rezervat vacanța, am aflat că nu se zboară în zonă. De la București am venit cu trenul aici și nu, nu îmi fac griji!”, completează Nicole, turistă din America.

Ca ei, însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea, din cauza războiului din Ucraina.

„La nivelul întregului județ, numărul turiștilor a scăzut cu 8% anul trecut față de acum doi ani. Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea e una dramatică - de 50%”, spune Alex Filip, președintele Organizației de Management al Turismului (OMD) Tulcea.

De vină ar fi alertele de drone, care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea, a cerut deja autorităților ca mesajele RO-Alert să fie transmise mai precis.

„Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că au auzit bombe... Dacă este posibil, să adapteze modul în care transmit alerta. Poate este posibil să fie o alertă graduală, în funcție de distanță”, sugerează primarul orașului Tulcea, Ștefan Ilie.

De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.

„Primim tot timpul. E stresant. Sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?!”, întreabă o localnică.

„Primim și câte 10 RO-Alert-uri pe zi. Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma, sunt destul de cutremuratoare”, e de părere o altă doamnă care locuiește în zonă.

Întrebată dacă e de părere că mesajele RO-Alert îi sperie pe turiști, o altă localnică răspunde prompt: „Normal, sigur că da. Dumneavoastră ați veni, dacă se dă peste tot că e pericol?! Nu ați mai veni...”

De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.

