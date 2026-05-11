Live TV

„Războiul prosoapelor” Un turist german a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a găsit şezlonguri la un hotel din Grecia

Data publicării:
turist la plaja
Foto: GettyImages
Din articol
„Războiul prosoapelor”

Un turist german a obţinut despăgubiri de aproape 1.000 de euro după ce, în timpul vacanţei sale în Grecia, nu a reuşit să găsească un şezlong pentru el şi familia sa, deoarece alţi oaspeţi le ocupaseră înainte, informează The Guardian.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, şi-a petrecut vacanţa pe insula Kos, în Grecia, împreună cu familia sa, în 2024. El a declarat că, deşi se trezea în zori în fiecare dimineaţă, nu a reuşit niciodată să găsească un şezlong liber.

Bărbatul, care plătise peste 7.000 de euro pentru vacanţa alături de soţie şi de cei doi copii ai săi, a primit iniţial o rambursare parţială din partea hotelului după ce a depus o plângere. Însă Tribunalul Districtual din Hanovra a decis că familia de patru persoane are dreptul la o sumă mai mare, de 986,70 euro, şi a stabilit că responsabilitatea aparţine operatorului turistic din Germania.

„Războiul prosoapelor”

Decizia instanţei reprezintă o intervenţie neobişnuită în aşa-numitele „războaie ale prosoapelor” — sau Handtuchkriege — pe care mulţi le consideră o parte integrantă a vacanţelor organizate europene, la fel ca bufetele all-inclusive sau arsurile solare.

În mărturia sa, bărbatul a spus instanţei că nici hotelul, nici operatorul turistic nu au făcut nimic pentru a se asigura că regulile complexului privind „blocarea şezlongurilor cu prosoape” sunt respectate. În ciuda solicitărilor sale către personal, turiştii care procedau astfel nu erau avertizaţi să nu mai facă acest lucru, a spus el.

Bărbatul a afirmat că se trezea devreme în fiecare dimineaţă - un fenomen cunoscut drept „goana din zori” (dawn dash), denumit în germană uneori morgendlicher Liegestuhl-Sprint - pentru a încerca să ocupe locurile dorite. Însă nu a avut niciodată succes, iar copiii săi au fost nevoiţi să stea întinşi pe beton.

Instanţa a precizat că, deşi turiştii trebuie să accepte că nu vor obţine întotdeauna un şezlong, responsabilitatea operatorului turistic -  în colaborare cu hotelul - este să se asigure că există un sistem care să permită un raport „rezonabil” între numărul de şezlonguri şi numărul turiştilor.

Judecătorul a spus că decizia a fost luată „pe baza circumstanţelor individuale”.

Site-ul juridic Legal Tribune Online a explicat că faptul că operatorul turistic german a fost găsit responsabil pentru situaţia din Grecia este consecinţa legislaţiei stricte privind pachetele turistice. Hotelul este considerat juridic un furnizor de servicii şi, prin urmare, un agent al operatorului turistic.

Deşi nu există o lege care să reglementeze rezervarea şezlongurilor cu prosoape, există reguli generale de etichetă, adesea afişate pe panouri de către hoteluri sau la piscine. Rezervarea locurilor este considerată inacceptabilă.

Deseori, hotelurile anunţă că vor îndepărta prosoapele după 30 până la 60 de minute de neutilizare. Totuşi, formulările vagi duc frecvent la conflicte între turişti.

Judecătorul din Hanovra a spus că este general acceptat faptul că turiştii nu ar trebui obligaţi să îşi facă singuri dreptate, de exemplu îndepărtând prosoapele altor persoane. Potrivit instanţei, operatorul turistic are obligaţia de a preveni astfel de conflicte.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
nicusor dan face declaratii
5
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Digi Sport
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Munich Security Conference
Ministrul Apărării din Germania, vizită neanunțată la Kiev
Nord Stream 2 - gas supplies only against rubles
Care sunt șansele ca Germania să „resusciteze” gazoductele Nord Stream. Raport secret despre cât de fezabilă e reluarea proiectului
Workers processing boxes on conveyor belt in distribution warehouse
Angajatorii bulgari, nemulțumiți că sărbătorile legale din weekend sunt recuperate. Ei invocă pierderi de milioane de euro
Gerhard Schroeder Vladimir Putin
Germania, sceptică faţă de propunerea Kremlinului ca Schroeder să medieze pacea din Ucraina. Prietenia fostului cancelar cu Putin
Athens
Grecia, leagănul democrației, urmărește să pună umanitatea înaintea inteligenței artificiale în noua Constituție
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea...
Hungary Election
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce...
testarea unui robot terestru militar în Ucraina
Luptele din Ucraina obligă Occidentul să renunțe la obsesia pentru...
donald trump xi jingping
China confirmă vizita de stat a lui Donald Trump. Întâlnire cu Xi...
Ultimele știri
Preţurile petrolului au crescut după ce Trump a respins propunerile Iranului
Rusia a încălcat propriul armistițiu de peste 120 de ori și a atacat civili, afirmă Ucraina
Edouard Philippe și-a lansat candidatura la președinția Franței pentru a opri extrema dreaptă: „Nu vă lăsaţi paralizaţi de pesimişti”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă favorabilă pe 11 mai 2026. Cine sunt nativii care vor avea noroc pe toate...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii dă vestea bună pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră, marți, pe card?
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Imagini virale cu o cățelușă care „conduce” un jet ski, în timp ce stăpânul ei se plimba pe hoverboard: „Este...
Film Now
Robin Wright, de la Santa Barbara la House of Cards. Actrița și-a schimbat radical viața la 60 de ani. Unde...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...