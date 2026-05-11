„Războiul prosoapelor” Un turist german a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a găsit şezlonguri la un hotel din Grecia

Un turist german a obţinut despăgubiri de aproape 1.000 de euro după ce, în timpul vacanţei sale în Grecia, nu a reuşit să găsească un şezlong pentru el şi familia sa, deoarece alţi oaspeţi le ocupaseră înainte, informează The Guardian.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, şi-a petrecut vacanţa pe insula Kos, în Grecia, împreună cu familia sa, în 2024. El a declarat că, deşi se trezea în zori în fiecare dimineaţă, nu a reuşit niciodată să găsească un şezlong liber.

Bărbatul, care plătise peste 7.000 de euro pentru vacanţa alături de soţie şi de cei doi copii ai săi, a primit iniţial o rambursare parţială din partea hotelului după ce a depus o plângere. Însă Tribunalul Districtual din Hanovra a decis că familia de patru persoane are dreptul la o sumă mai mare, de 986,70 euro, şi a stabilit că responsabilitatea aparţine operatorului turistic din Germania.

„Războiul prosoapelor”

Decizia instanţei reprezintă o intervenţie neobişnuită în aşa-numitele „războaie ale prosoapelor” — sau Handtuchkriege — pe care mulţi le consideră o parte integrantă a vacanţelor organizate europene, la fel ca bufetele all-inclusive sau arsurile solare.

În mărturia sa, bărbatul a spus instanţei că nici hotelul, nici operatorul turistic nu au făcut nimic pentru a se asigura că regulile complexului privind „blocarea şezlongurilor cu prosoape” sunt respectate. În ciuda solicitărilor sale către personal, turiştii care procedau astfel nu erau avertizaţi să nu mai facă acest lucru, a spus el.

Bărbatul a afirmat că se trezea devreme în fiecare dimineaţă - un fenomen cunoscut drept „goana din zori” (dawn dash), denumit în germană uneori morgendlicher Liegestuhl-Sprint - pentru a încerca să ocupe locurile dorite. Însă nu a avut niciodată succes, iar copiii săi au fost nevoiţi să stea întinşi pe beton.

Instanţa a precizat că, deşi turiştii trebuie să accepte că nu vor obţine întotdeauna un şezlong, responsabilitatea operatorului turistic - în colaborare cu hotelul - este să se asigure că există un sistem care să permită un raport „rezonabil” între numărul de şezlonguri şi numărul turiştilor.

Judecătorul a spus că decizia a fost luată „pe baza circumstanţelor individuale”.

Site-ul juridic Legal Tribune Online a explicat că faptul că operatorul turistic german a fost găsit responsabil pentru situaţia din Grecia este consecinţa legislaţiei stricte privind pachetele turistice. Hotelul este considerat juridic un furnizor de servicii şi, prin urmare, un agent al operatorului turistic.

Deşi nu există o lege care să reglementeze rezervarea şezlongurilor cu prosoape, există reguli generale de etichetă, adesea afişate pe panouri de către hoteluri sau la piscine. Rezervarea locurilor este considerată inacceptabilă.

Deseori, hotelurile anunţă că vor îndepărta prosoapele după 30 până la 60 de minute de neutilizare. Totuşi, formulările vagi duc frecvent la conflicte între turişti.

Judecătorul din Hanovra a spus că este general acceptat faptul că turiştii nu ar trebui obligaţi să îşi facă singuri dreptate, de exemplu îndepărtând prosoapele altor persoane. Potrivit instanţei, operatorul turistic are obligaţia de a preveni astfel de conflicte.

