Live TV

Video Reguli neobișnuite pentru turiști, în Spania. Încălcarea lor poate aduce amenzi usturătoare

Data publicării:
turisti pe o promenada in barcelona
Foto: Profimedia

Avertisment pentru cei care urmează să-și facă concediile în Spania. Unele legi, mai puțin cunoscute, vă pot strica vacanța. De exemplu, pe unele plaje este interzis să faci castele de nisip. Pare absurd, dar există o explicație.

Este un șir foarte lung de legi locale care pot aduce amenzi usturătoare. De exemplu, în Tenerife nu ai voie să faci construcții și castele cu nisipul de pe plajă, cum este acest dragon făcut de un personaj de aici cunoscut, care are și talent, și timp liber, dar care ar fi fost amendat dacă îl făcea în Tenerife, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania.

Această lege a venit după ce o mare firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa, inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bineînțeles, acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând și o amendă.

În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă.

De asemenea, în toată Spania nu ai voie să conduci dacă nu ai tricou pe tine. Amenda poate ajunge și la 100 euro.

În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe stradă. În Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore, când este siesta la spanioli. De ce? Pentru că face zgomot. Lovirea pieselor de domino între ele și cu masa pe care se joacă produc un zgomot care i-ar putea deranja pe vecini.

Sunt multe astfel de legi pe care trebuie să le știți. Căutați pe internet, aveți istoria căutărilor deja făcută, și când ajungeți în aceste locuri doar recitițile, pentru că s-ar putea să vă salveze o parte din banii de vacanță.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
1
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial 2026
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului
Pușcaș marin Spania
Nava de asalt amfibiu „Castilla” aduce în România 200 de infanterişti marini spanioli
Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Turistul bulgar mușcat de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmi pentru că a hrănit animalul
European Leaders Attend Security Summit In Paris
Pedro Sanchez, tot mai izolat după valul de scandaluri de corupție care zguduie Partidul Socialist din Spania
Iceland
Țara europeană care este acum cea mai scumpă din lume, depășind Elveția, în urma creșterii turismului
Recomandările redacţiei
oana toiu alaturi de vasili nebenzia la onu
Cazul dronei din Galați, dezbătut la ONU. 56 de țări condamnă...
dronă Geran-2 (Shahed-136) folosită de Rusia în războiul din Ucraina
Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1...
ambasadorul rus la ONU, vassili nebenzia
Cum a apărat reprezentantul Rusiei la ONU retorica lui Putin în cazul...
norvegia uniunea europeana
„UE pare mai atractivă în «lumea nebună» a lui Trump”. Norvegia își...
Ultimele știri
Anthropic va oferi Uniunii Europene acces la modelul avansat de inteligenţă artificială Mythos. Administrația Trump și-a dat acordul
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, a fost țintită și capitala Kiev: cel puțin nouă morți
Creșterea insolvențelor în rândul companiilor mari: când pot fi obligați administratorii și acționarii să plătească datoriile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”