Avertisment pentru cei care urmează să-și facă concediile în Spania. Unele legi, mai puțin cunoscute, vă pot strica vacanța. De exemplu, pe unele plaje este interzis să faci castele de nisip. Pare absurd, dar există o explicație.

Este un șir foarte lung de legi locale care pot aduce amenzi usturătoare. De exemplu, în Tenerife nu ai voie să faci construcții și castele cu nisipul de pe plajă, cum este acest dragon făcut de un personaj de aici cunoscut, care are și talent, și timp liber, dar care ar fi fost amendat dacă îl făcea în Tenerife, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania.

Această lege a venit după ce o mare firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa, inclusiv gaura de unde luase nisipul. Bineînțeles, acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând și o amendă.

În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă.

De asemenea, în toată Spania nu ai voie să conduci dacă nu ai tricou pe tine. Amenda poate ajunge și la 100 euro.

În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe stradă. În Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore, când este siesta la spanioli. De ce? Pentru că face zgomot. Lovirea pieselor de domino între ele și cu masa pe care se joacă produc un zgomot care i-ar putea deranja pe vecini.

Sunt multe astfel de legi pe care trebuie să le știți. Căutați pe internet, aveți istoria căutărilor deja făcută, și când ajungeți în aceste locuri doar recitițile, pentru că s-ar putea să vă salveze o parte din banii de vacanță.

