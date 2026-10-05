Live TV

Reguli noi pentru bagajele de cabină ale pasagerilor din Uniunea Europeană. Când vor intra în vigoare

Data actualizării: Data publicării:
Bagaje aeroport
De anul viitor, companiile aeriene din UE vor afișa prețul biletului cu bagajul de cabină inclus, pentru mai multă transparență. Foto; Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pasagerii din UE vor beneficio de încă un bagaj de cabină. Începând de anul viitor, călătorii vor putea lua gratuit la bord, pe lângă obiectul personal, un rucsac, a geantă de mici dimensiuni, un bagaj de cabină de până la 7kg.

Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7kg, pe lângă un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, informează jurnalistul Digi24 Bianca Timșa.

Acum regulile diferă de la o companie aeriană la alta. Unele linii aeriene permit în acest moment gratuit doar un bagaj mic, care trebuie pus sub scaun, iar pentru trolerul de cabină pasagerii trebuie să plătească în plus.

De anul viitor, mai exact din data de 23 octombrie 2027, situația însă se schimbă.

Pasagerii vor avea dreptul, fără cost suplimentar, la un obiect personal, cum ar fi acest rucsac de maximum 40cm înălțime, 30cm lățime și 15cm adâncime și la un bagaj de cabină de până la 7kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100cm.

În plus, companiile aeriene vor trebui să afișeze de la începutul rezervării prețul biletului care include dreptul la bagajul de cabină. Astfel, pasagerii vor putea compara mai ușor prețurile reale ale biletelor.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
Sediul central al PSD din București.
2
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
nicusor dan profimedia
3
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Artificial Intelligence
4
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Mâncare sănătoasă
5
Cele 14 alimente care trebuie consumate în fiecare săptămână pentru a rămâne sănătos
"Nu știu românește!" Scene fără precedent la naționala României, înaintea meciului cu Suedia
Digi Sport
"Nu știu românește!" Scene fără precedent la naționala României, înaintea meciului cu Suedia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
milorad dodik bosnia
Politicianul pro-rus Milorad Dodik, victorie la alegerile din Bosnia, pe fondul tensiunilor etnice şi al speranţelor de aderare la UE
Vas cereale
România și Polonia nu mai pot ajuta Ucraina să-și exporte cerealele. Apelul Kievului la Bruxelles: „Situația e extrem de critică”
Friedrich Merz
UE nu mai poate nega declinul lui Friedrich Merz. Cum arată cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles (Politico)
oras ucrainean distrus de bombele rusesti
Uniunea Europeană îi cere Rusiei să asigure de urgență accesul ajutorului umanitar în Oleșkî: „E îngrozitor ce se întâmplă acolo”
edi raa albania
Premierul Albaniei califică drept „o minciună” promisiunile privind aderarea Ucrainei la UE
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Băsescu, despre o aliniere între Nicușor Dan și PSD: „Situația începe...
Călin Georgescu.
Socrul lui Călin Georgescu a fost chemat la DIICOT. El trebuie să dea...
nicusor dan consultari cotroceni
Astăzi are loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru...
N17 REZERVISTI ARMATA ROMANA ANTRENAMENTE VO 040924-001 DUBLURA_00000
Rezerviștii din București și Ilfov, chemați la unitățile militare...
Ultimele știri
„Mirosul te sufocă”. Țara care găzuiește summitul ONU pentru climă are gropi de gunoi care produc mega-scurgeri de metan
Turneu strategic al lui Marco Rubio în Europa. Ce planuri are secretarul de Stat al SUA în Islanda, Grecia și Portugalia
Volodimir Zelenski, despre cooperarea militară Rusia-Coreea de Nord: „Moscova împărtășește Coreei de Nord toate tehnologiile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singura persoană cu două premii Nobel în domenii diferite a fost o femeie
Cancan
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Fanatik.ro
El este cel mai căutat român din lume pe Wikipedia! I-a bătut pe Hagi, Ceaușescu și Nadia Comăneci
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Dezvăluiri tulburătoare: „Aveam contract semnat cu Lecce pe 3 milioane pentru Hîldan și a murit! Șoc! Eram în...
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Cine îți ia casa dacă mori fără moștenitori. Ce spune legea din România despre apartament, bani și mașină
Digi FM
Marele regret al lui Phil Collins la 75 de ani: „Nu așa aș fi scris scenariul”. Ce spune despre cele trei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia în cazul lui Gică Hagi! Un singur nume de înlocuitor pe listă
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, apariție rară alături de soție, după ce a slăbit spectaculos. Sunt căsătoriți de 37 de ani, iar...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Cum poți ieși la pensie la 60 de ani fără penalizare dacă ai și grupe de muncă? Cum faci calculul?
Digi FM
Soția lui Matt Damon, spectaculoasă în roșu. Toată un zâmbet, Luciana a făcut furori la o premieră de film
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Nicolas Cage, acid la adresa filmelor Marvel, după ce Ryan Gosling a preluat rolul Ghost Rider: “Wrestling...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”