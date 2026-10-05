Reguli noi pentru bagajele de cabină ale pasagerilor din Uniunea Europeană. Când vor intra în vigoare

Pasagerii din UE vor beneficio de încă un bagaj de cabină. Începând de anul viitor, călătorii vor putea lua gratuit la bord, pe lângă obiectul personal, un rucsac, a geantă de mici dimensiuni, un bagaj de cabină de până la 7kg.

Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor putea lua gratuit un bagaj de cabină de până la 7kg, pe lângă un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac, informează jurnalistul Digi24 Bianca Timșa.

Acum regulile diferă de la o companie aeriană la alta. Unele linii aeriene permit în acest moment gratuit doar un bagaj mic, care trebuie pus sub scaun, iar pentru trolerul de cabină pasagerii trebuie să plătească în plus.

De anul viitor, mai exact din data de 23 octombrie 2027, situația însă se schimbă.

Pasagerii vor avea dreptul, fără cost suplimentar, la un obiect personal, cum ar fi acest rucsac de maximum 40cm înălțime, 30cm lățime și 15cm adâncime și la un bagaj de cabină de până la 7kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100cm.

În plus, companiile aeriene vor trebui să afișeze de la începutul rezervării prețul biletului care include dreptul la bagajul de cabină. Astfel, pasagerii vor putea compara mai ușor prețurile reale ale biletelor.

Editor : S.S.