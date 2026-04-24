Reguli noi vara aceasta pe litoral. Cei care închiriază plajele, fie că au terase sau șezlonguri, trebuie să amenajeze zone speciale pentru nefumători, recomandă Protecția Consumatorilor. Solicitarea vine în sprijinul familiilor cu copii, nemulțumite că se fumează în zonele aglomerate. Administratorii plajelor spun că se pot adapta cerințelor, însă ține foarte mult și de educația turiștilor fumători: „Daca alege să stea în zona dedicată nefumătorilor, nu avem nicio cale să-l oprim”, concluzionează Dorin Ciubotaru, operator plajă.

Din această vară, plajele ar putea fi delimitate clar: zone pentru fumători și zone pentru nefumători.

„Să ia în considerare posibilitatea delimitării unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura, în deplin confort, de razele soalare, nisipul fierbinte și de apă”, spune președintele ANPC, Csaba Lajos Békési.

Solicitarea vine după ce tot mai multe persoane își doresc să stea la plajă, în aer curat, și nu în fumul de țigară al altora.

„De acord pentru zonele cu fumători și nefumători. Eu sunt nefumător, de exemplu, și am și copii mici. Nu îmi place să miroasă copiii mei fumul de țigară”, spune un bărbat.

„Este o idee bună, dar mi se pare că este cam același lucru, pentru că tot vine fumul. Oricum ai sta, tot miroase a fum de țigară”, e de părere o femeie.

Administratorii plajelor spun că ar putea să amenajeze astfel de sectoare, dar rezultatul depinde și de educația turiștilor.

„Se poate implementa în orice circumstanță, din partea noastră, a operatorilor economici, dar ține foarte mult de consumator, de educația fiecăruia care vine pe plajă. Noi vom amenaja zone pentru nefumători, dar în condițiile în care turistul și consumatorul alege să stea acolo, nu avem nicio cale coercitivă, punitivă să-l oprim să stea în acel loc”, e de părere Dorin Ciubotaru, operator plajă.

„Vama Veche este recunoscută pentru nonconformism și, da, cred că ar stârni oarecare valuri de indignare sau de a refuza acceptarea acestor reguli. Dar regulile sunt reguli și sunt făcute pentru a fi respectate”, spune primarul comunei Limanu, Mihai Feodorof.

„Și eu cred ca o bucată dintr-un sector de plajă poate fi dedicată nefumătorilor. Un sector întreg să fie dedicat nefumătorilor, cred că este o exagerare”, e de părere George Măndilă, președintele OMD Mamaia.

Administratorii plajelor sunt încurajați de șeful Protecției Consumatorilor să delimiteze zonele pentru fumători și nefumători și eventual să aibă panouri de informare, astfel încât turiștii să știe unde să se așeze.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia