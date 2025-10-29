Rețelele sociale au devenit, în ultimii ani, o carte de vizită pentru turismul românesc. Videoclipurile devenite virale sau cele postate de prietenii virtuali cântăresc enorm în alegerea destinației de vacanță, în special în rândul tinerilor. Fie că ajung în Iași, Oradea sau Timișoara, turiștii spun că recomandările oamenilor simpli, bazate pe imagini reale și impresii personale, valorează mai mult decât orice altă metodă de promovare.

„Uită-ne ajunși în Piața Unirii. Elegantă, colorată și vie. După părerea mea, una dintre cele mai frumoase din toată România!”. spune un turist italian ajuns cu familia la Timișoara.

Astfel de videoclipuri apar tot mai des pe rețelele sociale. Turiști din toată lumea pun astfel orașele României pe harta destinațiilor de tip city-break.

„Am văzut câteva videoclipuri pe YouTube și am decis să vin la Timișoara. Îmi place foarte mult, oamenii sunt prietenoși și de ajutor”, spune o turistă străină.

„Sunt din Strasbourg. A fost o ocazie bună să zbor la Timișoara. Arhitectura este foarte diversă și oamenii sunt drăguți, mâncarea foarte bună", declară încântat un turist ajuns în România tocmai din Franța.

„Aproape că nu există turist care să ajungă în Timișoara și să nu își facă o fotografie. De altfel, Opera, dar și Caterdala Mitropolitană din Timișoara sunt pe harta turiștilor, în momentul în care vor să caute un loc instagramabil”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Social media este foarte importantă! Site-urile și blogurile de călătorie au scăzut mult față de anii anteriori, însă Instagramul este pe primul loc, urmat de TikTok”, este și constatarea lui Alexandru Drăgan, prodecanul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Și Iașul își face loc pe lista turiștilor care își aleg destinațiile după recomandările online.

„Întotdeauna noi căutăm mai mult pe internet înainte să oprim undeva. Am zis că Iașiul este un reper cultural foarte important de văzut”, spune o femeie ajunsă în capitala Moldovei.

„Fiecare își ia informația de unde este pregătit să o ia: unii de la vecini, iar alții de pe rețelele sociale”, e de părere altcineva.

„Adevărul este că avem o țară frumoasă și că fiecare colțișor are ceva magic al lui”, concluzionează o doamnă.

Și Oradea atrage anual sute de mii de turiști, mulți dintre ei convinși de cele văzută în social media.

„Am aflat de pe Facebook, de pe Tiktok, de pe site-urile sociale, în principal. Nu ne pare rău că am ajuns în Oradea, este foarte frumos, merită văzut în orice anotimp!”, spune un turist.

„Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, mi s-a părut foarte diferit față de alte orașe din țară”, constată o turistă.

Conform INS, peste 14 milioane de turiști au vizitat România în 2024.

