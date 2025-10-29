Live TV

Video Rețelele sociale, carte de vizită pentru turismul din România. Ce spun străinii care ajung în țară după ce ne-au descoperit online

Data publicării:
turista care pleaca in vacanta
Retelele sociale au devenit, în ultimii ani, o carte de vizită pentru turismul românesc. Credit foto: Guliver/Getty Images

Rețelele sociale au devenit, în ultimii ani, o carte de vizită pentru turismul românesc. Videoclipurile devenite virale sau cele postate de prietenii virtuali cântăresc enorm în alegerea destinației de vacanță, în special în rândul tinerilor. Fie că ajung în Iași, Oradea sau Timișoara, turiștii spun că recomandările oamenilor simpli, bazate pe imagini reale și impresii personale, valorează mai mult decât orice altă metodă de promovare.

„Uită-ne ajunși în Piața Unirii. Elegantă, colorată și vie. După părerea mea, una dintre cele mai frumoase din toată România!”. spune un turist italian ajuns cu familia la Timișoara.

Astfel de videoclipuri apar tot mai des pe rețelele sociale. Turiști din toată lumea pun astfel orașele României pe harta destinațiilor de tip city-break.

„Am văzut câteva videoclipuri pe YouTube și am decis să vin la Timișoara. Îmi place foarte mult, oamenii sunt prietenoși și de ajutor”, spune o turistă străină.

„Sunt din Strasbourg. A fost o ocazie bună să zbor la Timișoara. Arhitectura este foarte diversă și oamenii sunt drăguți, mâncarea foarte bună", declară încântat un turist ajuns în România tocmai din Franța.

„Aproape că nu există turist care să ajungă în Timișoara și să nu își facă o fotografie. De altfel, Opera, dar și Caterdala Mitropolitană din Timișoara sunt pe harta turiștilor, în momentul în care vor să caute un loc instagramabil”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Social media este foarte importantă! Site-urile și blogurile de călătorie au scăzut mult față de anii anteriori, însă Instagramul este pe primul loc, urmat de TikTok”, este și constatarea lui Alexandru Drăgan, prodecanul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Și Iașul își face loc pe lista turiștilor care își aleg destinațiile după recomandările online.

„Întotdeauna noi căutăm mai mult pe internet înainte să oprim undeva. Am zis că Iașiul este un reper cultural foarte important de văzut”, spune o femeie ajunsă în capitala Moldovei.

„Fiecare își ia informația de unde este pregătit să o ia: unii de la vecini, iar alții de pe rețelele sociale”, e de părere altcineva.

„Adevărul este că avem o țară frumoasă și că fiecare colțișor are ceva magic al lui”, concluzionează o doamnă.

Și Oradea atrage anual sute de mii de turiști, mulți dintre ei convinși de cele văzută în social media.

„Am aflat de pe Facebook, de pe Tiktok, de pe site-urile sociale, în principal. Nu ne pare rău că am ajuns în Oradea, este foarte frumos, merită văzut în orice anotimp!”, spune un turist.

„Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, mi s-a părut foarte diferit față de alte orașe din țară”, constată o turistă.

Conform INS,  peste 14 milioane de turiști au vizitat România în 2024.

reporteri: Mihai Vălușescu, Ligia Pricopi, Bogdan Băcilă
operatori: Mihai Pop, Mihai Boaru, Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Ultimele știri
Piața imobiliară a explodat în cea mai mare comună din țară. Cu cât se vinde azi un apartament în Florești: „Prețurile au luat-o razna”
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?
Casa Albă concediază comisia pentru arte care urma să supravegheze proiectele de construcție ale lui Trump (Washington Post)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel-Macron-1536x1026
Emmanuel Macron s-a întâlnit cu aproape 200 de experți pentru a găsi soluții la pericolele provocate de rețelele sociale
fantana dragonilor
Fântâna Dragonului, o istorie ruinată. Cum arată astăzi monumentul ridicat în anii '50 de sute de deținuți din lagărele comuniste
Social Media Illustrations, Warsaw, Poland - 30 Sep 2020
SUA și China au pus la punct detaliile unui „acord final” privind vânzarea TikTok, susține șeful Trezoreriei SUA
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
facebook instagram meta
Instagram și Facebook, acuzate că au încălcat legislația UE privind raportarea conținutului ilegal
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...