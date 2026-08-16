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Românii au cheltuit pe vacanțele în străinătate dublu față de încasările din turismul românesc. „România e foarte scumpă la prețuri”

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turista in vacanta
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut, au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc.

10 miliarde de euro au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate, arată datele de anul trecut ale BNR. O sumă aproape dublă față de încasările din turismul românesc.

Reporter: De ce alegeți vacanțele în străinătate ca primă opțiune?
- Poate pentru diversitate, nimic mai mult. Mai vedem alte locuri, alte culturi. Nimic mai mult, ne place mult România.
Reporter: Și ca prețuri?
- Da, un pic cam scump pentru ceea ce oferă România.

-Este foarte frumos în țara noastră. Stăm în străinătate. În România, sunt foarte, foarte scumpe, scumpe. În comparație cu Spania, de exemplu, este foarte scumpă România la prețuri.

-Poate să fie mai scump sau poate să fie mai ieftin, depinde ce vreți să mâncați. Dacă mâncați mâncare tradițională, poate că în Spania e mai scump sau în Italia... dacă mâncați hamburger sau kebab sau astea sunt la fel la preț.

În același timp, tot mai mulți românii încearcă să-și împartă vacanța în două: una în străinătate, una în țară.

-În Ungaria.
Reporter: Anul acesta?
- Îhm, acum, de curând, da.
Reporter: Și ați împărțit cumva concediul să veniți și în România?
- Să venim și la munte. Acolo, ne-am bălăcit, aici să vedem munte - Brașov, Sibiu, Sighișoara, Turda.

-Preferăm mai mult în străinătate, dar, acum, cred că am devenit mai comodă și îmi place să nu fac drumuri atât de lungi și găsesc condiții bune și la noi.

-Italia, Grecia, Spania, este frumos oriunde, vacanță să fie, oricum.
Reporter: Cheltuiți mai mulți bani în străinătate față de România?
- Nu aș spune, nu, chiar nu aici.
Reporter: Este scump?
- Oarecum, anumite prețuri, da, dar e ok.
Reporter: Unde vă place mai mult, în Italia, România?
- Ca și peisaje, curățenie, aș zice Italia.

-Am fost plecată foarte mulți ani în străinătate și eu prefer litoralul românesc, pentru mine, este ceva de vis.
Reporter: Este mai ieftină vacanța în România comparativ cu litoralul din alte țări?
- Acum, depinde, depinde de buzunarul fiecăruia. Eu zic că și la noi în țară sunt prețuri bune, depinde unde te cazezi.
Reporter: Cam câți bani alocați dvs pentru o vacanță, fie în România, fie în străinătate?
- Să zic așa, 3.000 de euro.

Corina Martin, presedinte RESTO: Cheltuim în vacanțele externe, noi nu aducem, însă, turiști străini care să lase bani în România și românii, desigur, cheltuiesc atât cât își permit în România, adică în bugete mai mici.

Cristian Bărhălescu, presedinte ANAT: Cu siguranță, a scăzut puterea de cumpărare, iar asta se reflectă în numărul de înnoptări, pentru că și acestea au scăzut. Turiștii stau mai puține zile, nu renunță la vacanță, dar stau mai puține zile în locații.

Scăderile se văd și în numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înnoptările, care au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut

Editor : A.P.

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