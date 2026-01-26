România și Irlanda sunt singurele țări din Uniunea European care au pierdut turiști anul trecut. În timp ce media comunitară a crescut cu 2%, la noi în țară s-a redus numărul vizitatorilor. Turismul intern, în special pe timp de iarnă, pierde de la an la an, întrucât tot mai mulți dintre români preferă concedii în țările calde în loc de zăpadă și ger.

Mulți români încearcă să scape de vremea geroasă din țara, așa că își rezervă vacanțe în țări cu clima mai blândă.

„Am mai mers și în ceilalți ani - ianuarie, februarie - și e super! Și prețurile sunt mai accesibile și e cald. Ne-am plimbat, am vizitat și capitala Nicosia. Super a fost! La spa, la masaj, te relaxezi. Aș mai fi stat, dar mergem și la serviciu”, povestește o doamnă tocmai întoarsă din Cipru.

O analiză Eurostat arată că, în sezonul rece, numărul turiștilor care își fac vacanțele în România abia depășește cifra de un milion și jumătate.

„Egipt, în această perioadă, foarte solicitat pe pachetele de charter cu vacanțe de șapte nopți. Pachetele pornesc de la 500 de euro de persoană, cazare în hoteluri de 4 stele, de 5 stele. Sunt preferate și evadările ceva mai scurte, city-break-uri în capitale din Europa”, spune Corina Martin, managerul unei agenții de turism.

„Praga, fiind un oraș vechi, sunt multe de vizitat. Am prins o ofertă foarte bună și la cazare, și la transport și am profitat!”, spune un cuplu tocmai revenit din concediu.

„Zburăm către Sharm el Sheik și la temperatură mai mare. De-abia așteptăm să ajungem, să ne bucurăm de vremea aia!”, exclamă un alt turist.

„Mergem la niște prieteni în Dubai. E prima dată cand fac vacanță la căldură în timpul iernii”, spune entuziasmat un alt tânăr.

Chiar și străinii care ajung în aceasta perioadă în România nu vin să ne viziteze țara, ci au doar escală.

„E foarte frig la noi în țară acum, așa că suntem fericiți să mergem într-o țară însorită. Așa reușim să mai scurtăm iarna”, mărturisește o turistă ajunsă pentru câteva ore în România.

Dintre țările europene, doar România și Irlanda au înregistrat scăderi. Cele mai mari creșteri ale turiștilor s-au înregistrat în Malta, Polonia și Letonia.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia