Românii își vând vacanțele planificate în Orientul Mijlociu sau își cer banii înapoi. „Ni s-au oferit trei variante”

Războiul din Orientul Mijlociu schimbă planurile de vacanță ale românilor. Cei care aveau concedii programate în Dubai sau în stațiunile turistice din Egipt încearcă acum să vândă și la jumătate de preț pachetele pe rețelele sociale. Cei mai norocoși au reușit să le reprogrameze ori au primit vouchere pentru la anul.

Un român încearcă să vândă pe rețelele sociale o vacanță cumpărată în Egipt, la un hotel de cinci stele de pe coasta Mării Roșii. A scăzut prețul cu 20% față de suma pe care a plătit-o. Un alt turist spune într-o postare că vinde la jumătate de preț o rezervare la o piscină aflată la etajul 50 al unui hotel de lux din Dubai.

Alții își vând vacanțele în Egipt, care includ cazare, transport și asigurare. Sute de români nu mai vor să plece spre destinațiile rezervate și cu un an în urmă în Orientul Mijlociu.

- Am achiziționat vacanța undeva prin decembrie, din fericire am apucat să achităm doar un avans. Însă, văzând că s-a întâmplat și în Bahrain, unde trebuia să mergem noi, cât și în tot Orientul Mijlociu, au fost mai multe țări afectate, după cum știm, din păcate zborul s-a anulat.

Specialiștii în turism spun că există câteva metode prin care turiștii își pot recupera banii sau pot reprograma vacanțele.

Cristian Pitulice, consultant în turism: În primul rând, trebuie să citească condițiile contractuale pe care le au. În general există flexibilitate destul de mare, chiar foarte mare, în ceea ce privește anulările, aici vorbim de anulările la hotel, cu care nu sunt probleme în momentul de față. Dacă cineva vrea să anuleze rezervarea la hotel în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, în Qatar, oriunde în zona Golfului, se poate fără absolut nicio problemă, fără penalizări. În ceea ce privește zborurile comerciale, și aici există o disponibilitate destul de mare în ceea ce privește posibilitatea de a renunța. În ceea ce privește pachetele turistice, aici este un pic mai complicat, pentru că ține, practic, de fiecare agenție în parte și de condițiile contractuale ale fiecărei agenții în parte.

Unii turiști au obținut vouchere, în locul sumelor achitate pentru vacanțele pierdute.

- Ni s-au oferit trei variante, una dintre ele a fost emiterea unui voucher în baza acelei sume, fără a avea un termen, pe care să îlfolosim pentru achiziționarea unei vacanțe din portofoliul lor, variantă pentru care am și optat. Ar mai fi fost varianta în care timp de un an de zile am fi putut merge în aceeași destinație, dar având în vedere că situația nu este clară, nu era cea mai bună variantă pentru noi, sau varianta de a ne reloca exact aceeași perioadă, într-o altă locație.

- Plănuiesc să nu folosesc voucherul și să plecăm pe cont propriu, probabil într-un city break, oriunde în Europa.

Nu toate destinațiile sunt la fel de ușor de anulat.

Cristian Pitulice, consultant în turism: Cei care pleacă, de exemplu, în Egipt - este un caz concret pentru că este o destinație foarte solicitată - ei bine, Egiptul, în momentul de față, nu se află în niciun pericol iminent și asta este o problemă, pentru că agențiile de turism nu pot declara forță majoră, nu este stare de război, nu este o catastrofă acolo. Pe cale de consecință, noi, dacă vrem să plecăm săptămâna viitoare în vacanță în Egipt și ne răzgândim, nu mai vrem să plecăm, penalizările sunt de 100%, pentru că nu există nicio posibilitate de a invoca forța majoră.

Aproximativ 100.000 de români au mers anul trecut în Dubai. Egiptul atrage și mai mulți turiști din România. Aproape 300.000 au fost doar în stațiunile de la Marea Roșie.

