Live TV

Românii și cetățeni din alte 11 țări ale UE pot călători în Vietnam fără vize. Care sunt condițiile

Data publicării:
Vietnam
Foto Profimedia
Din articol
Categorii speciale

Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA.

Conform unei hotărâri de guvern din 8 august, de măsură beneficiază deţinătorii tuturor tipurilor de paşapoarte emise de Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, scrie Agerpres.

Măsura luată în cadrul programului vietnamez de promovare şi dezvoltare a turismului este valabilă până în 14 august 2028.

Categorii speciale

O altă decizie guvernamentală introduce o scutire de vize pe termen limitat pentru cetăţenii străini din categorii speciale, a căror prezenţă este considerată benefică pentru Vietnam, printre care oaspeţi ai conducerii ţării, oameni de ştiinţă, experţi, profesori universitari, ingineri, specialişti în tehnologia digitală, investitori, şefi ai unor corporaţii de talie mondială, personalităţi culturale, artistice, sportive şi din turism, consuli onorifici ai Vietnamului din alte ţări.

Astfel de invitaţii pot fi trimise de secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, de preşedintele ţării, de preşedintele Adunării Naţionale, premier, alţi lideri ai unor structuri de partid şi de stat, şefi ai unor organizaţii de masă, preşedintele Curţii Supreme, procurorul general, auditorul general al statului, miniştri şi oficiali de rang similar, conducători de nivel provincial şi municipal; de asemenea, vor putea invita oaspeţi fără vize unele institute de cercetare, universităţi şi întreprinderi mari de pe o listă aprobată de ministere şi alte organizaţii similare, de agenţii guvernamentale sau direct de guvernul de la Hanoi.

În scopuri diplomatice sau socioeconomice, vor putea intra în Vietnam fără vize şi alte persoane declarate eligibile de ministerul securităţii publice.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
2
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
4
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Lansator de rachete Grad, al forțelor ruse, în regiunea Kursk Foto- Profimedia
5
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit drumul pe care se...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Victor Negrescu, eurodeputat PSD.
Condițiile PSD pentru a rămâne la guvernare. Victor Negrescu: „Nimeni...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
masini de scoala
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu...
soldati pe front
„Am fost atacați chiar de către propria armată”. Localnicii din...
Ultimele știri
Daniel Zamfir ar vrea ca USR să plece de la guvernare și-l atacă pe ministrul Economiei. Replica lui Radu Miruță
Incendiile de vegetație fac ravagii în nord-vestul Spaniei: peste 1000 de persoane evacuate. Sit UNESCO în pericol
Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj. Ce prevede prima fază
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fermier Vietnam
Operațiunea „orez pentru teren”. Ce compensații au primit fermierii vietnamezi pentru a face loc unui complex de golf al familiei Trump
canicula
Trei zile de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în vestul țării
oaia toiu da mana cu ministrii de externe ai molodovei si ucrainei
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre”
cultura de floarea soarelui uscata de seceta
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
canalul bastroe
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval. Ruta fusese închisă în urmă cu două săptămâni, după explozia unui dragor
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevăratul motiv pentru care prinții William și Harry nu vor moșteni casa copilăriei prințesei Diana. Cine e...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Adevărul despre ultimele luni de viață ale lui Brandon Blackstock. Apropiat: „Familia a devenit prioritatea...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
Cameron Diaz, într-o zi obișnuită când nu apelează la machiaj și la rujul ei preferat. Actrița a îmbrățișat...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”