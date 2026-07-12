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Scandal în Italia pentru că turiștii nu sunt lăsați să vină cu mâncare la pachet pe plajele cu șezlonguri scumpe: „Strică imaginea”

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Close-up shot of a fresh croissant with smoked salmon and green lettuce partially eaten, perfect for healthy snack and outdoor food concepts.
Foto: Profimedia
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Prânzul la pachet a devenit cea mai recentă sursă de conflict pe plajele din Italia, după ce o femeie a fost certată că a adus sendvișuri de acasă pe o plajă privată, cu restaurant, din Puglia, relatează The Guardian.

Sunt mulți turiști care nu țin cont de interdicția operatorilor de plaje private. Printre aceștia este și Beatrice Bordo, care stă pe o plajă privată din regiunea Lazio. Ea a închiriat două șezlonguri și o umbrelă pentru tot sezonul estival.

„Am plătit 850 de euro pentru sezon și cheltuiesc bani la bar - pe cafea și înghețată. Așa că nu se pot aștepta să cheltuiesc până la 50 de euro pe zi ca să mănânc la restaurantul lor. Nu este o obligație. Pot face ce vor în complexul lor, dar eu fac ce vreau sub umbrela mea”, spune ea.

Bordo nu este singura indignată de scandalul care a izbucnit în Vieste, un oraș din peninsula Gargano din Puglia, weekendul trecut. Femeia din centrul disputei, care, la fel ca Bordo, plătise pentru șezlonguri și umbrelă, a venit cu sendvișuri de acasă pentru ea și cei doi copii ai săi.

Deși nu există nicio regulă la nivel național care să interzică clienților plajelor private să aducă mâncare și băutură, uneori, concesionarii își stabilesc propriile politici, așa cum a fost cazul în  Vieste.

Luca Pernice, jurnalist la Corriere della Sera, care se afla întâmplător pe aceeași plajă, a explicat că femeia, pe nume Rosaria, ascunsese sendvișurile pe fundul genții.

Când a sosit ora prânzului, ea și-a sfătuit fiul să meargă aproape de apă să mînânce, departe de ochii personalului stațiunii. Dar, din păcate, a fost prins, iar Rosariei i s-a reamintit că plaja privată interzice prânzurile la pachet.

„Este un lucru obișnuit pe plajele de aici. Oamenii nu vor să fie obligați să cheltuiască la restaurant în fiecare zi, nu își permit, așa că elaborează strategii”, a spus Pernice.

Relatarea sa despre acest incident a provocat o dispută de proporții.

Nicola Ragno, președintele unității locale Assoturismo, asociația deținătorilor de concesiuni de plajă, a declarat că prânzurile la pachet „strică imaginea” cluburilor de pe plajă, susținând că mulți turiști nu se limitează doar la un sendviș.

„În majoritatea cazurilor, vedem prânzuri complete – paste, fel principal, fructe, deserturi, băuturi – tot felul de alimente”, a declarat Ragno pentru Corriere della Sera.

„Acest lucru creează probleme de igienă, gestionare a deșeurilor și de ordine generală, dăunând în același timp serviciilor pe care proprietarii de restaurante le oferă prin investiții semnificative și personal dedicat”, a adăugat el.

Antonio Decaro, președintele regiunii Puglia, a intervenit și el în dezbatere.

„Nimeni nu te poate împiedica să mănânci pe plajă mâncare pe care ai adus-o de acasă. Costul șezlongurilor și al umbrelelor este deja exorbitant. Marea este un bun comun și nu trebuie să devină un lux”, a spus el într-o înregistrare video postată pe Facebook.

Cota de plajă ocupată de concesiunile de plaje private variază în funcție de regiune, de la aproximativ 20% în Sardinia la 70% în Emilia-Romagna și Liguria.

Majoritatea plajelor private au și baruri și restaurante. Însă, în ultimii ani, italienii au început să stea departe de aceste plaje din cauza prețurilor adesea mari.

Costul mediu pentru închirierea a două șezlonguri și a unei umbrele a crescut cu 6% față de 2025, în unele locuri cu până la 16%, potrivit asociației consumatorilor, Altroconsumo. La plaja privată Il Tirreno, de exemplu, costul zilnic este de 20 de euro, dar crește cu câțiva euro în weekend.

Editor : M.B.

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