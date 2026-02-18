Live TV

Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India

Data publicării:
o femeie care viziteaza o plaja din italia
Unele destinații populare din Europa au luat măsuri pentru a combate turismul excesiv. FOTO: Shutterstock

Vizitatorii din China şi India ar urma să compenseze anul acesta o potenţială încetinire a creşterii numărului călătorilor din SUA în Europa, conform datelor publicate miercuri de Comisia europeană a turismului (ECT), sosirile internaţionale spre continent urmând să crească cu 6,2%, transmite Reuters.

Acesta este primul semn al încetinirii boom-ului post-pandemie al călătorilor americanilor în Europa, stimulat de aprecierea dolarului şi rezilienţa economică din America de Nord.

Un studiu anterior publicat de Comisia europeană a turismului arată că americanii sunt mai puţin dispuşi să călătorească spre Europa în 2026 decât în 2025, pe fondul înrăutăţirii temerilor legate de economie şi de instabilitatea geopolitică.

În timp ce sosirile chinezilor în Europa ar urma să crească anul acesta cu 28%, comparativ cu 2025, iar cele ale indienilor cu 9%, numărului călătorilor din SUA ar urma să crească cu doar 4,2%.

Conform datelor firmei de analiză Cirium, rezervările din Europa în SUA, în perioada 7 octombrie - 31 ianuarie, au scăzut în ritm anual cu 14,2%, în timp ce rezervările din Statele Unite către Europe au înregistrat un declin de 7,3%.

În pofida temperării interesului călătorilor din SUA, Europa încă vede o creştere solidă atât a turiştilor care vin din ţări îndepărtate, cât şi a veniturilor, ceea ce arată că turiştii care încă vor să vină se concentrează mai mult pe experienţele valoroase care pot menţine stabilă piaţa europeană a călătoriilor.

Europa continuă să fie o destinaţie sigură, bine poziţionată pentru a răspunde cererii pentru călătorii mai flexibile şi cu experienţe semnificative. În special este încurajator faptul că majorarea cheltuielilor turiştilor o depăşeşte pe cea a sosirilor, permiţând destinaţiilor să se concentreze mai mult pe valoare decât pe volum, a afirmat Miguel Sanz, şeful ECT.

Conform unui nou raport, cheltuielilor turiştilor în Europa au crescut cu 9,7% în 2025. 

Citește și: Românii fug de iarna din țară și aleg concedii pe plajă, la soare. Care sunt principalele destinații de vacanță, pe început de an

