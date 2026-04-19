Live TV

Video Se apropie vacanța de 1 Mai. Motivul pentru care începutul de sezon îi va prinde nepregătiți pe mulți dintre administratorii de plaje

Data publicării:
turisti la mare
Credit foto: Guliver/Getty Images

Weekendul prelungit de Ziua Muncii este peste două săptămâni, iar pregătirile pe litoral sunt în toi. În această perioadă se curăță plajele, se instalează barurile, iar hotelierii pun la punct ultimele detalii. În mod cert, deschiderea de sezon nu va prinde deschise toate barurile și restaurantele. Operatorii vor primi sectoarele de plajă abia spre sfârșitul lunii ori, pentru obținerea avizelor de funcționare, pot fi necesare alte câteva săptămâni.

Au început lucrările de amenajare a plajelor pentru începutul de sezon, care vine în numai două săptămâni.

„Pregătim terasa pentru deschidere. Reparăm unde s-a stricat, unde a bătut vântul. Tot ce trebuie”, spune un muncitor.

„După cum se vede, pare că toată lumea lucrează și de 1 Mai o să fie ok, după cum se anunță”, e de părere un turist.

„De 1 Mai nu o să fie bine, o să fie mizerie”, spune altcineva.

„30% dintre plajele litoralului românesc vor fi scoase la licitație spre sfârșitul lunii aprilie și, cel mai probabil, administratorii își vor prelua sectoarele după vacanța de 1 Mai”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„Administrația Națională Apele Române a scos la închiriere 120 de sectoare de plaje. Plajele vor fi închiriate pentru o perioada de 10 ani, cu excepția stațiunilor Costinești și Vama Veche, care se închiriează doar pentru acest sezon estival, respectiv până pe 15 septembrie 2026”, a declarat, pentru Digi24, Anamaria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române.

În ultimii ani, cele mai căutate stațiuni de 1 Mai au fost Vama Veche și Mamaia.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 19 aprilie 2026. La Joker sunt în joc peste 12,8 milioane de euro. Reporturi mari la 6/49 și Noroc
Metodă naturală inovatoare: terapia cu aerul din stup. Județele din România unde oamenii pot face apiterapie: „E foarte benefică”
Opt din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Românii admit că cer sfaturi medicale de la chatbot: „E mai la îndemână decât doctorul”
Citește mai multe
