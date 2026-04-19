Weekendul prelungit de Ziua Muncii este peste două săptămâni, iar pregătirile pe litoral sunt în toi. În această perioadă se curăță plajele, se instalează barurile, iar hotelierii pun la punct ultimele detalii. În mod cert, deschiderea de sezon nu va prinde deschise toate barurile și restaurantele. Operatorii vor primi sectoarele de plajă abia spre sfârșitul lunii ori, pentru obținerea avizelor de funcționare, pot fi necesare alte câteva săptămâni.

„Pregătim terasa pentru deschidere. Reparăm unde s-a stricat, unde a bătut vântul. Tot ce trebuie”, spune un muncitor.

„După cum se vede, pare că toată lumea lucrează și de 1 Mai o să fie ok, după cum se anunță”, e de părere un turist.

„De 1 Mai nu o să fie bine, o să fie mizerie”, spune altcineva.

„30% dintre plajele litoralului românesc vor fi scoase la licitație spre sfârșitul lunii aprilie și, cel mai probabil, administratorii își vor prelua sectoarele după vacanța de 1 Mai”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„Administrația Națională Apele Române a scos la închiriere 120 de sectoare de plaje. Plajele vor fi închiriate pentru o perioada de 10 ani, cu excepția stațiunilor Costinești și Vama Veche, care se închiriează doar pentru acest sezon estival, respectiv până pe 15 septembrie 2026”, a declarat, pentru Digi24, Anamaria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române.

În ultimii ani, cele mai căutate stațiuni de 1 Mai au fost Vama Veche și Mamaia.

