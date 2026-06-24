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Video Sejur pe „litoralul” Olteniei. Cum arată vacanța pe plajele amenajate pe malul Dunării: „Mult mai ieftin decât la mare”

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Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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A început sezonul estival pe „litoralul” Olteniei. Plajele sunt amenajate cu șezlonguri, iar comercianții le-au pregătit turiștilor băuturi și deserturi răcoritoare. Zona este perfectă pentru relaxare, iar Dunărea oferă un peisaj spectaculos. An de an, mii de turiști își petrec vacanțele aici și spun că, spre deosebire de litoral, prețurile sunt mult mai accesibile.

„E aer curat, e soare, e și umbră, e pădure, e frumos! Ne și bronzăm”, spune încântată o turistă.

Așa se simte atmosfera pe malul Dunării. Oamenii din zonă se bucură de scăldat cu bani puțini.

„Noi suntem de aici și îl știm de mult timp, nu de acum, și e frumos. Venim cu nepoțelul”, mai spune turista.

Peisajul este impresionant, iar turiștii ajunși în zona rămân cu fotografii de neuitat.

„Mi se pare o zonă foarte liniștită, foarte relaxantă și ideea este că foarte mulți tineri vin în această perioadă aici să se bronzeze, cum ar fi prietenele mele, să petreacă timp relaxant, să bem ceva rece, o înghețată. Este foarte frumos! Plus că putem face și baie”, povestește o tânără.

„Pentru ele, e prima dată aici, deci e minunat oricum ar fi! Am crescut în zona asta și e foarte frumos pentru noi, e un loc de relaxare, mult mai ieftin decât la mare”, spune o altă turistă.

„E prima dată (n. red. când vin aici). Extraordinar de bine!”, concluzionează altcineva.

Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Și pentru a imita cât mai bine litoralul, administratorii au adus inclusiv umbrele din stuf.

„Noi avem gogoșele, avem roata norocului, înghețată. O să vină și mici, băuturi la bar. De trei ani sunt aceleași prețuri”, spune Lorența Mititelu, comerciantă.

„Anul acesta, numărul șezlongurilor este aproape dublu, prețurile sunt aceleași. Între 10-15 lei băuturile și 15 lei un șezlong”, spune administratorul plajei din Calafat, Cosmin Catrina.

Turiștii se pot caza în zonă. În Calafat, de exemplu, prețurile pornesc de la 200 de lei pe noapte.

reporter: Elena Alexandru

Editor : Izabela Zaharia

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