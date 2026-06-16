Concediul de vară vine la pachet cu stres. Psihologii spun că, pentru mulți angajați, ultimele zile înainte de vacanță sunt printre cele mai tensionate. Oamenii încearcă să închidă proiecte, să respecte multe termene limită și să lase totul în ordine. Rezultatul - oboseală, lipsă de concentrare și senzația că vacanța nu mai vine. „Sunt cinci ani de când mi se întâmplă, an de an, să simt anxietate legată de plecare”, mărturisește o tânără pentru Digi24.

„Pentru mulți români, concediul începe oficial când ajung la aeroport, lasă mașina și urcă în avion. Totuși, specialiștii ne spun că relaxarea ar trebui să înceapă cu câteva zile mai devreme, nu în momentul în care se închide ușa aeronavei. Actele, biletul și bagajul, le am pe toate, acestea sunt obligatorii pentru vacanță. Sfatul primit este că există un lucru care ar trebui lăsat acasă și anume - stresul. În cazul meu este telefonul care suna în continuu. Gata! Mod avion. Începe relaxarea”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Stresul de dinainte concediului este o problemă întâlnită printre angajați. Pentru Ana Maria, vacanța este la câteva zile distanță. Chiar și așa, nu se poate bucura. Spune că perioada dinaintea concediului este adesea mai obositoare decât lunile obișnuite de lucru.

„Mi-am planificat această vacanță cu un an în urmă, am vânat ofertele de pe piață, am ales pachetul împreună cu soțul și cu toate acestea simt o stare de anxietate profundă”, mărturisește Ana Maria Lazer.

Listele cu priorități devin mai lungi, telefoanele sună mai des, iar timpul pare că se comprimă.

„Sarcinile pe care automat le las în spinarea colegilor, întrebările: 'Oare e bine? Oare nu e bine? Oare vor fi consecințe?'. Sunt cinci ani de când mi se întâmplă, an de an, să simt anxietate legată de plecare”, mai spune tânăra.

Psihologii spun că, după luni de muncă, apropierea concediului scoate la suprafață nevoia de odihnă, iar organismul începe să transmită semnale clare că are nevoie de o pauză.

„Astea sunt datorate și explicate prin activarea sistemului dopaminergic. Am observat la unii pacienți și o stare de burnout, deci efectiv nu mai puteau să facă sarcini, nu mai puteau să le ducă”, explică Carmen Petromăneanț, psiholog la Spitalul CF Timișoara.

Problema nu este vacanța în sine, ci presiunea pe care mulți și-o pun înainte de plecare, spun specialiștii.

„Să nu încercăm să fim eroi nici acasă și nici la locul de muncă, există timp și după concediu, nu se termină timpul, acum, înainte și atunci ar fi foarte bine să prioritizăm ceea ce chiar contează în acest moment”, sugerează Daniela Biriș, psiholog la Spitalul Victor Babeș Timișoara.

Medicii recomandă ieșiri în natură, întâlniri cu prietenii sau familia. Dacă simptomele se agravează, trebuie să cerem ajutor specializat.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia