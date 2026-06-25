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Video „Sincer să vă spun: nu știu”. Ce semnificație au steagurile arborate de salvamari pe plajă

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steaguri salvamari
Fiecare dintre steagurile arborate de salvamari pe plajă are o semnificație. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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În mijlocul sezonului de vacanțe, turiștii aflați pe litoral sunt sfătuiți să verifice întotdeauna steagul arborat la punctul de salvamar, înainte de a intra în mare. Acesta indică gradul de siguranță pentru scăldat, iar ignorarea lui este periculoasă. Totuși, puțini dintre cei de pe plajă știu, de fapt, semnificația fiecărui steag în parte.

Steagul roșu cu galben, steagul galben, cel roșu și cel în carouri albe și negre - de acestea trebuie să țină cont turiștii, imediat cum ajung la plajă. Fiecare are o semnificație.

„Acesta este steagul de prezență a salvamarului. În fiecare dimineață, noi îl arborăm, pentru ca lumea să știe de prezența salvamarului pe plajă”, explică un salvamar.

Nu mulți știu, însă, ce semnifică acest steag.

„Sincer sa vă spun, nu știu... Înseamnă că nu sunt valuri, nu?”, întreabă o turistă.

„Cred că trebuie să intrăm cu atenție și să nu depășim balizele”, crede cineva.

„Este voie de făcut baie, codițiile sunt bune”, e de părere altcineva.

Steagul galben indică faptul că marea este agitată, iar înotul este recomandat doar persoanelor cu experiență.

„Nu știu cât de mult iau românii în seamă steagurile astea”, spune un alt domn aflat în vacanță pe litoral.

În schimb, steagul roșu complet înseamnă un pericol major.

„Este interzis până și salvamarului să intre în apă, este interzis la toată lumea intratul în apă”, explică Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor din Eforie.

„Steagul alb și negru, în carouri, indică o zonă dedicată ambarcațiunilor. Asta înseamnă că în perimetrul delimitat, turiștii nu au voie să înoate”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„Steagul acela în carouri alb cu negru? Un finish de Formula 1”, spune amuzat un alt turist.

O simplă verificare a steagului arbordat de salvamari poate face diferența dintre o zi plăcută la plajă și o situație care vă poate pune viața în pericol.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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