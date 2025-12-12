Live TV

Decorul bradului de Crăciun a fost făcută de designeri de interior. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Pentru prima dată de la reabilitare, Cazinoul din Constanța a fost decorat pentru Sărbători. Turiștii care trec pragul clădirii emblematice au parte de o atmosferă regală, pe ritmuri de muzică simfonică. A fost împodobit și primul brad, iar oamenii pot face ședințe foto tematice, care costă 600 de lei pentru o sesiune de 30 de minute. În Cazino există și o proiecție imersivă care prezintă povestea celor șapte brazi aleși de regele Carol I.

„Primul brad de Crăciun al Cazinoului din Constanța este impresionant: are 4 metri înălțime, este natural, elegant, astfel încât să se încadreze în stilul Art Nouveau al acestei clădiri”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Decorul bradului de Crăciun a fost făcută de designeri de interior.

„Sunt, practic, doi brazi cumva suprapuși unul peste celălalt. Din punct de vedere al cromaticii, ne-am gândit să optăm pentru niște culori care să complimenteze decorul existent”, explică Miruna Moise, manager de evenimente.

Turiștii care vor să rămână cu amintiri de neuitat pot să facă sesiuni foto tematice. O ședință durează 30 de minute și costă 600 de lei.

„De când am intrat i-am spus prietenul meu că are un iz regal. E foarte frumos, mai ales că sunt îndrăgostită de brazii de Crăciun”, spune o tânără.

„Este foarte frumos și se încadrează foarte bine!”, e de părere și un turist.

„Chiar se încadrează în întreg ansamblul edificiului, fiind pe culoare, înălțimea, ca și decorațiune. Este foarte frumos, ca întreaga clădire”, concluzionează o doamnă.

În Cazino există și o proiecție imersivă care prezintă povestea celor șapte brazi aleși de regele Carol I.

„Ne aflăm în subsolul unde ne uităm la o proiecție imersivă despre primul brad de Crăciun împodobit în România, tradiție care a pornit de la Casa Regală a României, atunci când regele Carol I a venit la putere. Practic, este acest pădurar care pornește în căutarea celui mai frumos brad pentru a-l aduce la Balul de Crăciun de la Castelul Peleș”, povestește Miruna Moise.

Perla de la malul mării a trecut printr-un proces de reabilitare, care a durat cinci ani.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

