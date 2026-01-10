În Poiana Brașov se anunță încă un weekend aglomerat. Se schiază pe aproape toate pârtiile din stațiune. Salvamontiștii trag, însă, și un semnal de alarmă, după ce au avut zeci de cazuri în care au fost nevoiți să-i salveze pe turiști de pe munte.

Distracția e în toi pe pârtiile din stațiunile montane, dar unii turiști uită că muntele nu iartă ignorarea măsurilor de siguranță și lipsa echipamentului adecvat.

„De la începutul anului până acum vorbim de 53 de intervenții care au totalizat 57 de persoane care s-au accidentat sau care au trebuit să fie scoase din mediul montan, pentru că au rămas blocate în partea superioară a masivului. 15 persoane au fost trimise către unitățile spitalicești cu echipajele SAJ sau SMURD, pentru investigații suplimentare de specialitate”, spune Cătălin Petrescu, salvator montan din Poiana Brașov.

În Poiana Brașov sunt 7 pârtii deschise, iar stratul de zăpadă măsoară aproximativ jumătate de metru. Este ger, dar sunt sute de turiști pe pârtii și vor fi și mai mulți în weekend.

„Deși în momentul de față sunt minus 10 grade și este ceață în partea superioară a muntelui, pe pârtiile din stațiune stratul de zăpadă este între 30 și 50 de centimetri, iar turiștii pot schia pe toate pârtiile din partea superioară și inferioară a masivului Postăvaru”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Sezonul ăsta e prima dată. Suntem începători, dar ne descurcăm. Eu lucrez la spital și vin foarte mulți accidentați. Dar, sperăm să nu fie cazul”, spune o turistă.

„Cred că e a patra oara aici și am mai fost și sus, pe Postăvaru, și acuma ne-am limitat doar la Bradu. Condițiile sunt foarte bune, pârtia este pregătită, chiar dacă vii mai târziu”, spune altcineva.

„Am venit să învăț să schiez. Este prima mea oră de schi. Foarte fain, peste așteptări de frumos!”, spune entuziasmată o tânără.

„Este super! Totul este excepțional, zăpada bună. Din București am venit. Este foarte bine de schiat”, e de părere un alt turist.

„Condițiile sunt bune, zăpada e bună. Așteptăm mai multă zăpadă, este în regulă!”, spune altcineva.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor care ajung la munte să folosească îmbrăcăminte adecvată, încălțăminte antiaderentă și echipamente de protecție.

repoter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia