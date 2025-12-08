Suedia lansează o campanie neobișnuită de iarnă pentru turiști: Vacanțe fără planuri și liniște totală

Suedia își promovează sezonul de iarnă pentru turiști în mod atipic, printr-o campanie care îi invită pe vizitatori să încetinească ritmul și să petreacă timp în natură fără planuri fixe. „Visit Sweden” recomandă activități simple precum privitul stelelor, plimbările lente, pescuitul la copcă sau nopțile petrecute în zone izolate, mizând pe liniștea totală și cerul întunecat ca principale atracții ale sezonului.

Suedia le propune turiștilor un concept neobișnuit pentru sezonul rece: plictiseala. Într-o nouă campanie de promovare, țara scandinavă își invită vizitatorii să încetinească ritmul, să se deconecteze și să petreacă timp în natură fără itinerarii încărcate, scrie Euronews.

Campania de final de an a „Visit Sweden” promovează momente de liniște în locul activităților tradiționale de iarnă. Mesajul central este: mai puține griji, mai puțină agitație, mai puține planuri. „Antidotul” pentru viețile pline de distrageri este, potrivit Suediei, o pauză reală în mijlocul naturii.

„Permisiunea de a face mai puțin”

Obiectivul campaniei este de a le oferi oamenilor „permisiunea de a face mai puțin” la finalul unui an aglomerat. În loc să scoată în evidență activitățile de iarnă populare, inițiativa direcționează turiștii către zone liniștite, unde nimic nu concurează pentru atenție.

Exemplele din campanie includ:

a sta lângă un foc în timp ce privești stelele;

a privi animalele sălbatice;

a aștepta pe un lac înghețat ca un pește să tragă la undiță;

plimbări lente prin pădure;

nopți în care nu faci nimic altceva decât să privești cerul întunecat.

În Sörmland, turiștii sunt invitați în cabane aflate lângă poteci forestiere. În Hälsingland sunt promovate sejururi cu „detox digital” în locuri cu WiFi redus. Iar în Laponia, orele lungi de întuneric din jurul localităților Kiruna și Abisko impun un ritm natural mult mai lent.

Campania subliniază că aprinderea unui foc, observarea aurorei boreale sau parcurgerea Drumului Sălbăticiei (Vildmarksvägen) pot constitui itinerarii complete, fără a adăuga nimic altceva.

Trendul JOMO ia avânt

Promovarea acestui tip de experiențe vine într-un moment în care tot mai mulți călători caută vacanțe liniștite, în natură, departe de aglomerație. Conceptul de „slow travel” a prins avânt în ultimii ani, cu: destinații mai puțin cunoscute, retreat-uri de detox digital și cabane off-grid.

Trendul JOMO, „joy of missing out”, a încurajat deja astfel de experiențe încă din anul trecut, cu activități care nu necesită echipament complicat sau programe stricte. Poate fi vorba despre o scurtă plimbare pe schiuri în Jämtland sau pescuit la copcă lângă Östersund.

Suedia nu este singura țară care mizează pe acest tip de turism. Croația promovează golfuri izolate și orașe mici de coastă, iar Italia încurajează vizitarea unor zone mai puțin aglomerate ale litoralului, ca alternativă la destinațiile turistice celebre afectate de supraturism.

