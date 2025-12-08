Live TV

Suedia lansează o campanie neobișnuită de iarnă pentru turiști: Vacanțe fără planuri și liniște totală

Data publicării:
iarna suedia turism
Conceptul de „slow travel” a prins avânt în ultimii ani. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Permisiunea de a face mai puțin” Trendul JOMO ia avânt

Suedia își promovează sezonul de iarnă pentru turiști în mod atipic, printr-o campanie care îi invită pe vizitatori să încetinească ritmul și să petreacă timp în natură fără planuri fixe. „Visit Sweden” recomandă activități simple precum privitul stelelor, plimbările lente, pescuitul la copcă sau nopțile petrecute în zone izolate, mizând pe liniștea totală și cerul întunecat ca principale atracții ale sezonului.

Suedia le propune turiștilor un concept neobișnuit pentru sezonul rece: plictiseala. Într-o nouă campanie de promovare, țara scandinavă își invită vizitatorii să încetinească ritmul, să se deconecteze și să petreacă timp în natură fără itinerarii încărcate, scrie Euronews.

Campania de final de an a „Visit Sweden” promovează momente de liniște în locul activităților tradiționale de iarnă. Mesajul central este: mai puține griji, mai puțină agitație, mai puține planuri. „Antidotul” pentru viețile pline de distrageri este, potrivit Suediei, o pauză reală în mijlocul naturii.

„Permisiunea de a face mai puțin”

Obiectivul campaniei este de a le oferi oamenilor „permisiunea de a face mai puțin” la finalul unui an aglomerat. În loc să scoată în evidență activitățile de iarnă populare, inițiativa direcționează turiștii către zone liniștite, unde nimic nu concurează pentru atenție.

Exemplele din campanie includ:

  • a sta lângă un foc în timp ce privești stelele;
  • a privi animalele sălbatice;
  • a aștepta pe un lac înghețat ca un pește să tragă la undiță;
  • plimbări lente prin pădure;
  • nopți în care nu faci nimic altceva decât să privești cerul întunecat.

În Sörmland, turiștii sunt invitați în cabane aflate lângă poteci forestiere. În Hälsingland sunt promovate sejururi cu „detox digital” în locuri cu WiFi redus. Iar în Laponia, orele lungi de întuneric din jurul localităților Kiruna și Abisko impun un ritm natural mult mai lent.

Campania subliniază că aprinderea unui foc, observarea aurorei boreale sau parcurgerea Drumului Sălbăticiei (Vildmarksvägen) pot constitui itinerarii complete, fără a adăuga nimic altceva.

Trendul JOMO ia avânt

Promovarea acestui tip de experiențe vine într-un moment în care tot mai mulți călători caută vacanțe liniștite, în natură, departe de aglomerație. Conceptul de „slow travel” a prins avânt în ultimii ani, cu: destinații mai puțin cunoscute, retreat-uri de detox digital și cabane off-grid.

Trendul JOMO, „joy of missing out”, a încurajat deja astfel de experiențe încă din anul trecut, cu activități care nu necesită echipament complicat sau programe stricte. Poate fi vorba despre o scurtă plimbare pe schiuri în Jämtland sau pescuit la copcă lângă Östersund.

Suedia nu este singura țară care mizează pe acest tip de turism. Croația promovează golfuri izolate și orașe mici de coastă, iar Italia încurajează vizitarea unor zone mai puțin aglomerate ale litoralului, ca alternativă la destinațiile turistice celebre afectate de supraturism.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
biletin vot locale bucuresti
4
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maldives
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori
Geneva
Care este cel mai elegant oraș din Europa. Are cea mai mare concentrație de hoteluri de cinci stele și restaurante faimoase
Benjamin Dousa
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră”
Călugăriță
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei
Bolivia la paz
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-08 at 02.17.49
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare...
2025-12-07-4049
Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul...
Chat bot and future marketing concept ,Hand holding mobile phone with chatbot application
AI poate schimba opiniile politice, însă greșește masiv. Cât de...
FED INVITAT CIPRIAN CIUCU 071225 EMBD11_75698
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și...
Ultimele știri
Austeritatea readuce trocul în natură: Internetul s-a umplut de anunțuri de schimburi. Economist: „Se încearcă conservarea numerarului”
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu schimbă regulile în trafic: cum vrea noul primar general să fluidizeze Capitala. Nu mai vrea...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Tichete sociale pentru pensionari înainte de sărbători 2025: cine primește banii și ce acte sunt necesare
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă