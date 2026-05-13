„Taxă de kerosen” pentru vacanțe deja plătite: Mulți dintre românii care au făcut rezervări prin agenții trebuie să dea bani în plus

Unii dintre românii care și-au rezervat vacanțe prin agențiile de turism, cu transport cu avionul, trebuie să achite o nouă taxă, care variază între 20 și 50 de euro de persoană. În schimbul banilor primesc garanția verbală că prețul plătit nu se va schimba, chiar dacă se va scumpi kerosenul.

Prețul kerosenului s-a dublat în ultimele luni, iar mulți dintre cei care și-au rezervat vacanțe au aflat acum că trebuie să dea bani în plus. Și asta pentru că unele agenții au fixat o taxă ca o garanție că turiștii vor plăti cât au stabilit inițial.

Gabriela, turistă: În Creta la sfârșitul lui iunie, 22 iunie, plecarea. Am rezervat pentru cinci persoane, patru adulți și un copil. Și am plătit pentru fiecare persoană încă 19 euro în plus. Așa mi s-a spus, dacă nu plătesc acești 19 euro, voi plăti până la 134 euro de persoană.

Roxana Ilinca, CEO agenție de turism: Agențiile cu care noi lucrăm ne-au anunțat prin pachetele pe care le au că trebuie să percepem o taxă clienților care sunt interesați, taxa variază între 20 și 50 de euro. Sfatul pe care îl dau întotdeauna turiștilor e să se asigure, prin contractul prestări servicii, când semnează să fie atenți la clauze contractuale.

Practic, această taxă le garantează turiștilor ca prețul vacantei rămâne cel contractat deja. Asta în condițiile în care, conform legislației în vigoare, prin ordonanța 2 din 2018 variațiile de preț ale kerosenului pot duce la ajustări ale prețului final al pachetelor turistice de până la 8% din valoarea rezervării.

Agențiile care nu au implementat încă această taxă, au crescut prețul pachetelor de începutul războiului din Iran.

Cosmin Marinof, CEO agenție de turism: Pentru o destinație ca Antalya, tarifele sunt mai mari cu 30 de euro, pentru Spania, 70-75 de euro în plus față de trecut.

În medie, cursele aeriene în Europa s-au majorat cu aproximativ 30 de euro.

