Odată cu sezonul sărbătorilor, apar și anunțurile false de cazare. Cei care le publică folosesc fotografii ale unor pensiuni reale ca să le ceară turiștilor bani în avans. Proprietarul unei cabane și-a recunoscut pozele într-o astfel de ofertă și a vrut să facă un experiment. I-a scris celui care publicase anunțul și s-a dat drept client. În conversație, a primit chiar poze din interiorul propriei cabane, pe care celălalt pretindea că o închiriază.

Când cabanele se rezervă cu luni înainte, o ofertă care apare în ultimul moment poate părea de neratat. Pozele arată un loc care există, problema apare când discuția despre rezervare are loc cu altcineva decât gazda. Unii turiști bănuiesc că oferta este falsă. Îl găsesc pe adevăratul proprietar și îl anunță că altcineva folosește pozele cabanei. Alții dau de el când au plătit deja avansul.

Marius Chialda - proprietar pensiune: Cel puțin, un telefon pe săptămână, să zic, primim, în care ori ne anunță cineva că cineva se folosește de pozele noastre. Ori cineva care a plătit deja avans și nu își mai poate recupera banii. Ei profită, în special că nu se mai găsesc locații în perioada asta, libere. Noi, de exemplu, avem locația rezervată undeva de prin septembrie.

Proprietarul cabanei i-a scris celui care publicase anunțul și s-a dat drept client.

Proprietarul cabanei: Am zis că vrem să știm dacă cabana respectivă este liberă. Mi-a spus că da, este liberă, că au mai multe locații și ne-au trimis poze cu cabana noastră, ca fiind listată undeva prin Moeciu.

Proprietarul spune că nu știe câți turiști au răspuns acestor anunțuri. Se teme că, de sărbători, s-ar putea trezi cu mai mulți oameni în curte, convinși că au rezervat cabana.

-De asta ne este și nouă frică. Să nu ne trezim cu mai mulți oameni la locația noastră, ei crezând că au rezervat locația noastră

Într-un alt caz, managerul unei pensiuni a aflat despre oferta de Revelion cât timp persoana interesată încă discuta cu cel care pretindea că închiriază vila.

Adina - manager pensiune: Am fost contactată de o persoană care îmi povestea că se află în discuții cu cineva care închiriază pentru revelion o vilă în Poiana Brașov. Prețul pe care așa-zisul ”proprietar” îl solicita era 2.700 lei pe noapte, respectiv 5.400 pe două nopți. Proprietatea din fotografii nu era nicidecum o vilă din Brașov, ci proprietatea noastră, practic, situată în Moeciu de Sus.

Când mai sunt puține oferte, turiștii pot lua decizii pe care le cântăresc mai puțin. Alteori prețul îi poate atrage în capcană, spun specialiștii.

Cristian Pitulice - consultant turism: Ce este cel mai important este să plecăm de la premisa sau de la suspiciunea că, de regulă, este în neregulă pagina respectivă sau anunțul respectiv. Cei mai mulți oameni, români, pentru că despre ei este vorba, de ce fac rezervări pe anunțuri din astea bizare? Pentru că sunt mai ieftine sau pentru că banii pe care ei au impresia că îi dau acolo, sunt mult mai puțini decât valoarea serviciilor pe care le primesc.

Stațiunile de la munte rămân printre destinațiile preferate ale românilor de sărbători.

Editor : A.P.