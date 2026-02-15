Live TV

Țepe cu vacanțe exotice în valoare de 40.000 €, la o agenție din Ilfov: „M-au înconjurat cei de la securitate pentru că nu au plătit”

Data publicării:
africa zanzibar plaja
Țepe cu vacanțe exotice în valoare de 40.000 €, la o agenție din Ilfov Foto: Profimedia

Din visul unei vacanțe exotice în Bali, la realitatea șocantă. 10 familii au plătit aproape 40.000 de euro unei agenții din Ilfov pentru concediul mult așteptat. Și s-au trezit cu banii luați, dar fără nicio rezervare. Managerul agenției ar fi promis că va da înapoi banii. Însă până acum, oamenii n-au văzut niciun leu și au rămas și acasă. Cazul nu ar fi singular. Zeci de persoane se plâng că aceeași agenție le-a stricat vacanțele și în alte destinații. Ironic este faptul că deși sunt zeci de reclamații, site-ul este încă deschis.

Pe 3 martie, Ana Maria și Roxana ar fi trebuit să plece în Bali. Însă, cu mai puțin de o lună înainte și-au dat seama că vacanța nu există în realitate și că au pierdut de fapt toți banii...

Ana-Maria: Deci pe 27 am plătit ultima rată a vacanței de 4.500 euro. De la bancă ne-au zis că au conturile în executare.

Roxana: Rezervare era, dar fără nicio plată. Bilete de avion nu aveam.

Ana-Maria: Sunt oameni care strâng bani un an, doi să se ducă într-o excursie. Fac și un credit, sunt sume mari.

Roxana: De la bancă au zis că sunt 128 de persoane în situația noastră. S-a dus și vacanța, s-au dus și banii.

De astfel de surprize neplăcute a avut parte și Tudor. Și nu doar înainte de vacanța în Dominicană, ci și la finalul ei... astfel că a scos de două ori bani din buzunar.

Tudor: Cu 4 zile înainte de vacanță, ne-a trimis mail agenția. Nu mai poate să ne asigure și biletele de avion. Au zis că ne returnează banii până la 1 februarie și nici până azi nu ne-au dat banii. Au fost surprize în ultima zi de cazare. M-au înconjurat cei de la securitate, inclusiv managerul hotelului, m-au pus să aștept în lobby pentru că agenția nu a făcut plata.

Iar escrocheriile nu se opresc aici. Următoarea persoană păgubită a vrut să rămână anonimă, întrucât a deschis un proces în instanță, care va începe în septembrie.

-Nu ne venea niciun bilet de avion, nimic și am zis să sunăm la agenție. Știți, concediul dvs s-a anulat. I- am cerut și despăgubiri, era honeymoon-ul nostru, m-a anunțat cu 2 zile înainte. A zis că nu are banii pe loc, să îi dau 14 zile. Nu ne-au mai dat niciun ban.

În urma acestor acuzații am cerut un punct de vedere managerului agenției. Până la ora difuzării acestui material, nu am primit răspuns din partea agenției.

Între timp, Poliția avertizează că astfel de pericole sunt la tot pasul, mai ales în perioada în care se fac rezervări pentru vacanțe.

În ciuda acestor reclamații, inclusiv la poliție, platforma acestei agenții încă funcționează, iar oamenii ar putea face în continuare rezervări.

