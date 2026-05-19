Live TV

Thailanda reduce durata sejururilor turistice fără viză: „Sistemul actual a permis anumitor persoane să abuzeze de el”

Data publicării:
turisti thailanda
Thailanda reduce durata sejururilor turistice fără viză. Foto: Profimedia

Guvernul thailandez a decis marţi să reducă de la 60 la 30 de zile în majoritatea cazurilor durata sejururilor fără viză pentru turiştii din peste 90 de ţări, într-un efort de combatere a criminalităţii.

„Sistemul actual are avantaje, mai ales pentru economie, dar a permis anumitor persoane să abuzeze de el”, a explicat într-o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a guvernului, Rashada Dhnadirek, citată de Agerpres.

Până acum, turiştii din peste 90 de ţări - printre care cele din spaţiul Schengen, SUA, Israel ori Rusia - puteau rămâne în Thailanda până la 60 de zile fără viză.

Durata fusese extinsă în iulie 2024 pentru încurajarea turismului după pandemia de COVID-19.

Ea va fi însă redusă la 30 de zile pentru majoritatea ţărilor şi la 15 pentru celelalte, care vor fi stabilite caz cu caz, în coordonare cu ambasadele respective.

Turiştii îşi vor putea reînnoi viza o singură dată, adresându-se serviciului de imigraţie, a declarat purtătoarea de cuvânt.

„Reînnoirea va fi decisă de funcţionarul (serviciului de imigraţie), iar turiştii vor trebui să explice de ce vor să rămână mai mult timp', a spus ea.

Ministrul de externe Sihasak Phuangketkeow a explicat săptămâna trecută că măsura face parte dintre eforturile guvernului de a lupta împotriva criminalităţii transnaţionale.

Thailanda nu vizează o ţară anume, ci indivizi care abuzează de sistemul de vize dedându-se unor activităţi ilegale în timpul sejurului, a afirmat ministrul.

Mai multe cazuri în care au fost implicaţi cetăţeni străini au primit un larg ecou mediatic în ultimele luni în Thailanda: incidente legate de alcool, droguri, relaţii sexuale în public sau funcţionarea unor afaceri, cum ar fi hoteluri sau şcoli private, fără autorizaţiile corespunzătoare.

Turismul contribuie cu peste 10% la PIB al Thailandei, însă numărul sosirilor nu a atins încă nivelul anterior pandemiei.

Regatul din Asia Sud-Est se aşteaptă să primească anul acesta în jur de 33,5 milioane de turişti străini, cu 3 milioane mai mult decât era prevăzut iniţial, o creştere legată mai ales de războiul din Orientul Mijlociu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-05-14T195655.064
Ultimul „titan” al Asiei de Sud-Est, descoperit în Thailanda. Dinozaurul de 28 de tone ar fi fost cel mai mare din regiune
coliziune tren - autobuz - thailanda
Coliziune între un tren și un autobuz, în Thailanda: cel puțin opt morți și 35 de răniți. „Flăcările s-au răspândit în câteva momente”
turisti pe plaja in thailanda
O cunoscută destinație turistică înăsprește politica vizelor, supărată că străinii fac afaceri ilegale. Sunt vizate 93 de țări
un bărbat care ține în mâini un pașaport și un telefon
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
soldati thailanda profimedia-1086331222
„Te-ai plictisit de soție? Hai în armată”. Care sunt, totuși, motivele pentru care tinerii thailandezi se înrolează voluntar
Recomandările redacţiei
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
calatori pe peron la metrou
Oana Gheorghiu propune restructurări la Metrorex: „Nu poți cere...
pavel orlov
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul...
Ultimele știri
„Situația din SUA e extrem de gravă. Nu e de glumă”. Actorul Sebastian Stan l-a criticat pe Trump la Cannes
Cristian Mungiu, la Cannes 2026: „Nu sunt aici pentru a face pe placul cuiva. În cinema trebuie să îţi asumi riscuri”
Trump spune că era „la o oră distanță de a lansa un atac asupra Iranului”. Cât mai are Teheranul până la reluarea loviturilor SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Cine controlează companiile care vor produce primul robot militar al Armatei Română. Una din firme, implicată...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Marius Baciu, dezvăluiri despre neogicierile cu Gigi Becali: „A fost foarte supărat pe mine!”
Adevărul
Cazul șoferului „prins” cu aproape 700 km/h de un radar din Belgia. Amenda, contestată în instanță
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
„Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Un important propagandist rus cere răsturnarea lui Putin. Pe...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...