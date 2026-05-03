Topul celor mai spectaculoase plaje din lume în 2026: o plajă din Grecia se află pe locul doi. Lista destinațiilor din Europa

Mai multe plaje din Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Franța și Irlanda se regăsesc în top 50 mondial al celor mai spectaculoase plaje din lume, realizat în 2026, relatează Euronews.

Clasamentul „World’s 50 Best Beaches” evidențiază acele locuri care impresionează prin ape de un albastru intens, peisaje spectaculoase și un grad redus de aglomerație.

Pe primul loc la nivel global a fost desemnată plaja Entalula din Filipine, situată pe insula Palawan. Accesibilă doar cu barca, aceasta rămâne ferită de turismul de masă, fiind apreciată pentru stâncile de calcar și apele limpezi.

Europa, bine reprezentată în clasament

Dintre cele 50 de plaje incluse în top, 11 sunt din Europa. Cea mai bine clasată este plaja Fteri din Grecia, care ocupă locul al doilea la nivel mondial.

Situată pe insula Kefalonia, plaja se află într-un golf izolat și poate fi accesată doar pe mare sau printr-un traseu dificil. Potrivit realizatorilor clasamentului, „frumusețea neatinsă și atmosfera liniștită o transformă într-un refugiu pentru cei care caută relaxare și conexiune cu natura”.

O singură plajă europeană a intrat în top 10, iar următoarea clasată este Cala Macarella din Menorca, Spania, pe locul 12. Forma de potcoavă a golfului face ca apele să fie calme pe tot parcursul anului.

Pe locul 18 se află Cala Dei Gabbiani din Sardinia, Italia, remarcată pentru apa cristalină și peisajul spectaculos dominat de stânci de calcar.

Plaja Kaputaș din Turcia ocupă locul 29 și este apreciată pentru amplasarea sa la baza unui canion și culoarea intensă a apei.

Top cinci al plajelor europene este completat de Porto Katsiki, din Grecia, una dintre cele mai cunoscute plaje de pe insula Lefkada, renumită pentru stâncile abrupte și culoarea apei.

Lista completă a plajelor din Europa incluse în top:

Fteri Beach, Kefalonia, Grecia (locul 2) Cala Macarella, Menorca, Spania (locul 12) Cala Dei Gabbiani, Sardinia, Italia (locul 18) Kaputaș Beach, Coasta Turcoaz, Turcia (locul 29) Porto Katsiki, Lefkada, Grecia (locul 34) Santa Giulia, Corsica, Franța (locul 35) Playa Cofete, Fuerteventura, Spania (locul 39) Praia da Falésia, Algarve, Portugalia (locul 43) Porto Timoni, Corfu, Grecia (locul 46) La Pelosa, Sardinia, Italia (locul 48) Keem Beach, County Mayo, Irlanda (locul 50)

Cum este realizat topul

Topul „World’s 50 Best Beaches” este realizat pe baza voturilor și nominalizărilor a peste 1.000 de specialiști din industrie, inclusiv jurnaliști de turism, influenceri și agenți de turism.

Plajele sunt evaluate în funcție de mai multe criterii, printre care unicitatea peisajului, claritatea apei, șansele de a observa fauna sălbatică, condițiile pentru înot și nivelul de aglomerație.

De asemenea, sunt favorizate destinațiile cât mai puțin afectate de intervenția umană.

