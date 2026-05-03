Live TV

Topul celor mai spectaculoase plaje din lume în 2026: o plajă din Grecia se află pe locul doi. Lista destinațiilor din Europa

Data publicării:
Plajă din Kefalonia, Grecia.
Plajă din Kefalonia, Grecia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Europa, bine reprezentată în clasament Cum este realizat topul

Mai multe plaje din Grecia, Spania, Portugalia, Italia, Franța și Irlanda se regăsesc în top 50 mondial al celor mai spectaculoase plaje din lume, realizat în 2026, relatează Euronews

Clasamentul „World’s 50 Best Beaches” evidențiază acele locuri care impresionează prin ape de un albastru intens, peisaje spectaculoase și un grad redus de aglomerație.

Pe primul loc la nivel global a fost desemnată plaja Entalula din Filipine, situată pe insula Palawan. Accesibilă doar cu barca, aceasta rămâne ferită de turismul de masă, fiind apreciată pentru stâncile de calcar și apele limpezi.

Europa, bine reprezentată în clasament

Dintre cele 50 de plaje incluse în top, 11 sunt din Europa. Cea mai bine clasată este plaja Fteri din Grecia, care ocupă locul al doilea la nivel mondial.

Situată pe insula Kefalonia, plaja se află într-un golf izolat și poate fi accesată doar pe mare sau printr-un traseu dificil. Potrivit realizatorilor clasamentului, „frumusețea neatinsă și atmosfera liniștită o transformă într-un refugiu pentru cei care caută relaxare și conexiune cu natura”.

O singură plajă europeană a intrat în top 10, iar următoarea clasată este Cala Macarella din Menorca, Spania, pe locul 12. Forma de potcoavă a golfului face ca apele să fie calme pe tot parcursul anului.

Pe locul 18 se află Cala Dei Gabbiani din Sardinia, Italia, remarcată pentru apa cristalină și peisajul spectaculos dominat de stânci de calcar.

Plaja Kaputaș din Turcia ocupă locul 29 și este apreciată pentru amplasarea sa la baza unui canion și culoarea intensă a apei.

Top cinci al plajelor europene este completat de Porto Katsiki, din Grecia, una dintre cele mai cunoscute plaje de pe insula Lefkada, renumită pentru stâncile abrupte și culoarea apei.

Lista completă a plajelor din Europa incluse în top:

  1. Fteri Beach, Kefalonia, Grecia (locul 2)
  2. Cala Macarella, Menorca, Spania (locul 12)
  3. Cala Dei Gabbiani, Sardinia, Italia (locul 18)
  4. Kaputaș Beach, Coasta Turcoaz, Turcia (locul 29)
  5. Porto Katsiki, Lefkada, Grecia (locul 34)
  6. Santa Giulia, Corsica, Franța (locul 35)
  7. Playa Cofete, Fuerteventura, Spania (locul 39)
  8. Praia da Falésia, Algarve, Portugalia (locul 43)
  9. Porto Timoni, Corfu, Grecia (locul 46)
  10. La Pelosa, Sardinia, Italia (locul 48)
  11. Keem Beach, County Mayo, Irlanda (locul 50)

Cum este realizat topul

Topul „World’s 50 Best Beaches” este realizat pe baza voturilor și nominalizărilor a peste 1.000 de specialiști din industrie, inclusiv jurnaliști de turism, influenceri și agenți de turism.

Plajele sunt evaluate în funcție de mai multe criterii, printre care unicitatea peisajului, claritatea apei, șansele de a observa fauna sălbatică, condițiile pentru înot și nivelul de aglomerație.

De asemenea, sunt favorizate destinațiile cât mai puțin afectate de intervenția umană.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
sorin grindeanu psd
4
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz / Donald Trump
Deciziile lui Trump care pun cel mai mult în pericol Europa. De ce retragerea trupelor SUA din Germania nu este principala problemă
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
SUA aprobă un nou pachet de armament pentru Israel, în timp ce avertizează aliații europeni că vor fi întârzieri la livrări
solati americani
Ofițeri superiori americani, îngrijorați de amenințările lui Trump la adresa Germaniei: „E incredibil de important” să fim aici
Donald Trump.
Trump ia în calcul reducerea trupelor americane din încă două țări NATO pe care le acuză că „nu au oferit niciun ajutor”
zelenski, trump și vance in biroul oval
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe ruși
Recomandările redacţiei
Abbas Araghchi
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace...
austrada
„Furnicar pe Autostrada Moldovei A7”. Secretar de stat în MT: În...
donald trump
„Nu au plătit încă un preţ suficient”. Trump se declară nemulțumit de...
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
După anunțul Pentagonului, Trump amenință că va retrage și mai multe...
Ultimele știri
Sistemul imunitar „ține minte” obezitatea ani la rând după slăbit. Ce au descoperit cercetătorii
Armata israeliană cere locuitorilor din sudul Libanului să evacueze casele și să se îndepărteze la cel puțin un kilometru distanță
Rezultate LOTO - Duminică, 3 mai 2026: La 6/49, reportul trece de 3,8 milioane de euro. La Noroc sunt în joc peste 1,1 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără în fiecare zi pentru gustul său delicios
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica...
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Shiloh Jolie surprinde cu o nouă transformare de look. Imagini cu fiica Angelinei Jolie, alături de prietena...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte