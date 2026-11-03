Transilvania este considerată printre cele mai bune destinații europene pentru vacanțele de iarnă, chiar și pentru turiștii care nu schiază. Regiunea apare într-un top select realizat de publicația The Guardian, alături de destinații renumite precum Innsbruck din Austria sau Chamonix din Franța.

Regiunea este inclusă de jurnaliștii publicației britanice într-un top al celor opt destinații recomandate pentru sezonul rece, alături de locuri precum Laponia, Chamonix sau Munții Dolomiți.

Printre activitățile propuse se numără drumețiile cu rachete de zăpadă și observarea urșilor în habitatul lor natural. Jurnaliștii amintesc că în România trăiesc peste 10.000 de urși bruni și aproximativ 2.500 de lupi cenușii. Traseul recomandat pornește din satul Măgura și continuă prin Cheile Zărneștilor, unde pereții de calcar se ridică până la 200 de metri. Pe lista atracțiilor se mai află centrul istoric al Brașovului, bisericile medievale, Sanctuarul de urși Liberty și Castelul Bran.

Celelalte destinații recomandate sunt în Finlanda, Scoția, Franța, Austria, Suedia, Italia și Norvegia. Turiștii pot admira aurora boreală, se pot plimba cu sănii trase de câini husky sau pot explora peisajele acoperite de zăpadă.

Editor : Ș.R.