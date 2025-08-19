Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive, spre supărarea unora dintre turiștii care le calcă anual pragul. Guvernul este cel care vrea schimbarea, ca să reducă risipa alimentară. Potrivit autorităților de acolo, 23 de milioane de tone de alimente se irosesc anual în perioada vacanțelor. În paralel, agenții de turism spun că turiștii care vor neapărat vacanțe all-inclusive pot merge în Bulgaria, aproape de casă, sau într-o destinație exotică, cum ar fi Caraibe.

Mihaela: Aoleu, să nu elimine! Turcilor dragi, nu eliminați, că venim la voi, mâncăm tot!

Doamna Mihaela și nea Titi sunt, de mulți ani, amatori de all-inclusive. În septembrie vor pleca din nou în Turcia, unde au mâncare la discreție.

Mihaela: Fiecare în limita bunului simț, își pune în farfurie cât știe că poate să mănânce, nu face risipă să umple și să lase pe masă, că nu mai poate. Trebuie să fim de bun simț.

Titi: La all-inclusive nici nu mai vreau să vorbesc, că acasă am venit și nu am mâncat 3 zile.

Turcia este una dintre destinațiile preferate de români. Doar în prima jumătate a anului peste 455.000 români au ales această destinație, cu 20% mai mulți ca anul trecut.

Tânăr: Turcia va pierde tot turismul, foarte simplu! Lumea merge pentru all-inclusive, altfel nu ar fi rentabil să te duci în Turcia. Bineînțeles că prefer un pachet cât mai „full option”.

Autoritățile iau acum în calcul să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri, pentru a reduce risipa alimentară. Mare parte din mâncare ajungea la gunoi.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: În Turcia se irosesc, anual, 23 de milioane de tone de alimente. Fructele și legumele ajung la gunoi în proporție de 35%, iar 12 milioane de pâini se aruncă zilnic. De asemenea, jumătate din mâncarea de la micul dejun merge direct la gunoi.

În cazul în care propunerea va deveni realitate, agențiile de turism au deja alternative.

Florin Ionescu, agent de turism: Putem opta pentru raport calitate-preț convenabil la bulgari sau, dacă dorim să simțim exotismul, mergem în Caraibe. În Republica Dominicană, în Cuba sunt hoteluri cu all-inclusive, dar și în Mexic.

Sunt variante și pe litoralul românesc.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: Acum, în vârful sezonului estival, aici, la malul mării, pentru 5 nopți de cazare într-un hotel de 3 stele în regim all-inclusive, o familie cu doi copii va plăti 4.150 de lei. În hotelurile de lux, de 4-5 stele, aceeași vacanță poate ajunge și la 10 mii de lei.

Până ce turiștii se vor convinge de calitatea serviciilor all-inclusive de la noi, hotelierii de pe litoral se plâng că au unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani.

Editor : Izabela Zaharia