Turismul din Bulgaria, finanțat puternic de români: vara aceasta, cei mai mulți turiști străini au fost din România

Bulgaria a primit peste 461.000 de turişti români vara trecută, de aproape trei ori mai mulţi decât în anul precedent şi cu peste 50% mai mulţi decât în 2019, adică înainte de pandemie. Aproape o treime din totalul turiștilor de pe litoralul bulgăresc au fost români în vara care a trecut.

Potrivit datelor unei agenții de turism online, doar în luna august a acestui an în Bulgaria au ajuns peste 250.000 de turiști români, față de 110.190, câţi erau anul trecut în aceeași perioadă.

De altfel, 30% din totalul celor peste 1,5 milioane de turişti din statul vecin au fost, în acest an, români. Românii sunt urmați, în topul turiştilor străini, de germani, ucraineni, polonezi, sârbi, francezi şi olandezi. Surprinzător, lipsesc din acest top britanicii și rușii, și ei amatori altădată de vacanțe pe litoralul bulgăresc.

Bulgaria rămâne printre primele opțiuni ale românilor și pentru vacanța de iarnă. Lucrurile sunt incerte acum din cauza pandemiei, însă există cerere pentru astfel de rezervări în staţiunile montane ale Bulgariei, potrivit turoperatorului citat de Agerpres.

Studiul efectuat de Travel Planner a fost făcut pe baza datelor obţinute de la Institutul de Statistică din Bulgaria.

Astfel, dacă în perioada mai - august 2020 ţara vecină a fost vizitată, pentru odihnă şi excursii, de 177.757 de români, în acest an cifra a ajuns la 461.343, cu 259,54 la sută mai mult, adică o creştere de aproape trei ori.

„Mai surprinzător este că şi faţă de sezonul estival 2019, ultimul an normal, 2021 a înregistrat o creştere de 52,7% a turiştilor români. În 2019, Bulgaria a fost vizitată, în perioada mai - august, pentru odihnă şi excursii, de 302.131 de români. Românii au fost, şi în acest an, principalii turişti pe litoralul bulgăresc, alături de cei bulgari. La distanţă, topul turiştilor străini este urmat de Germania, Ucraina, Polonia, Serbia, Franţa şi Olanda. 30% din totalul turiştilor de pe litoralul bulgăresc au fost, în acest an, români, dintr-un total de 1.532.505 de turişti. Anul trecut, dar în contextul unei cifre mult mai mici, românii au reprezentat aproape 40% din totalul turiştilor, iar în 2019, ultimul an turistic normal, doar 8,37%”, precizează sursa citată.

Explicații pentru afluxul de turiști români

În vara anului 2021, în special în a doua parte a sezonului, vârful fiind luna august, nu au mai fost locuri disponibile la hoteluri. Hotelierii de pe litoralul bulgăresc nu au mai promovat oferte speciale în vârful de sezon şi chiar au fost luaţi prin surprindere de cererea foarte mare venită pe ultima sută de metri, pentru ultima parte a lunii iulie şi pentru luna august.

Reprezentanţii agenţiei explică, în context, faptul că litoralul bulgăresc a atras foarte mulţi români în iulie şi mai ales în august pentru că Bulgaria a eliminat orice restricţie pentru România şi a garantat acceptarea turiştilor până la 31 august.

„Premisele nu erau cele mai bune în prima parte a anului. Începând cu 27 mai, când Bulgaria a ajuns pe lista verde şi a eliminat orice restricţie pentru intrarea în ţară, a crescut exponenţial numărul de rezervări. În paralel, destinaţii precum Turcia şi Grecia intraseră pe lista roşie. Atunci când Bulgaria a intrat pe lista galbenă, s-a înregistrat o scădere importantă a numărului de rezervări noi, iar când a intrat pe lista roşie rezervările aproape s-au oprit”, precizează aceştia.

Reprezentanţii din industrie cred că anul viitor va fi un sezon și mai bun pentru litoralul bulgăresc, care va rămâne în continuare una din principalele destinaţii estivale pentru români.

Litoralul bulgăresc are succes şi pentru că reprezintă o alternativă la litoralul românesc, datorită proximităţii, a tarifelor mai bune şi a variantelor all -inclusive. În contextul în care cele mai accesibile destinaţii au fost şi vor rămâne litoral bulgăresc şi cel cel românesc, Bulgaria continuă să atragă tot mai mulţi turişti români. Litoralul românesc încă nu reuşeşte să vină mereu în întâmpinarea turiştilor şi să corespundă aşteptărilor prin prisma raportului calitate-preţ potrivit, subliniază consultanții Travel Planner.

