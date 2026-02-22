Vești proaste pentru turiștii străini, inclusiv cei români, care vor să meargă în vacanță în destinațiile exotice ale Spaniei: autoritățile din Insulele Baleare ar putea limita accesul pe celebrele insule spaniole precum Ibiza și Mallorca. Scopul este reducerea turismului excesiv.

În 2025, în Insulele Baleare au venit 19 milioane de turiști, dintre care 16 milioane turiști străini. Propunerea vrea să limiteze numărul maxim al acestora la 17.000.800, adică câți au fost în 2023, potrivit jurnalistului Digi24 Alin Petrică.

Propunerea s-ar aplica tuturor celor patru insule din arhipelag: Menorca, Mallorca, Ibiza și Formentera. Fiecare ar avea numărul propriu maxim de turiști care poate să vină pe insulă.

Este o propunere care are și soluțiile implicite, chiar dacă este foarte dificil de implementat. Aparent trebuie o coordonare foarte bună între agențiile de turism, unitățile hoteliere de pe insule și între companiile de transport aerian și de transport manitim, adică între companiile de feribot care aduc în marea majoritate turiștii pe insulă.

Propunerea este făcută de Partidul Socialist, care nu este la putere, însă are posibilitatea de a face majoritate dacă convinge partidele progresiste, pe Verzi și pe cele independentiste și în acest fel ar putea să intre în vigoare.

Sunt și voci care se opun, spunând că turismul este motorul economic principal al zonei și că limitarea lui ar limita bunăstarea oamenilor. Însă oamenii sunt în mare parte de acord cu aceste măsuri, pentru că opt din 10, spun sondajele, vor ca modelul turistic aplicat lor să se schimbe, să nu mai fie turism de masă.

