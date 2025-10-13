Vacanța în țară rămâne principala alegere pentru majoritatea românilor. 90% dintre călătoriile făcute în 2024 au fost în interiorul țării, arată cele mai recente date Eurostat. „De ce aș pleca, dacă la noi e atât de frumos?”, spune o turistă ajunsă în weekend la Brașov. După România urmează Spania, Franța și Grecia, unde peste 85% dintre turiști și-au petrecut concediul tot în interiorul granițelor.

Anul trecut, românii au fost campionii concediilor locale, asta după ce nouă din zece persoane au preferat să își petreacă vacanța în țară.

„Până la 90% din călătoriile efectuate de români în 2024 au fost în propria țară, iar puțin peste 9% au fost călătorii externe. România conduce în acest top, din care mai fac parte țări cu tradiție în turismul intern cum ar fi Portugalia, Franța sau Grecia”, transmite Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Peisajele spectaculoase, gastronomia locală și prețurile accesibile fac din România o destinație de vacanță tot mai atractivă.

„Începem și noi să ne arătăm ce e frumos în țara asta, începem să fim mai occidentali”, spune un tânăr.

„Suntem foarte impresionați de ceea ce ne oferă România ca spectacol turistic. Este, într-adevăr, o schimbare, o evoluție extraordinară!”, e de părere un bărbat.

„Într-adevăr, tradițional, românii au călătorit în România. Călătoria poate să aibă multe motivații: pot fi călătorii ale românilor care vin acasă la familii, pot să fie în interes de serviciu, pot să fie interes familial, pot să fie în interes de business”, spune Adi Voican, vicepreședinte ANAT.

Românii s-au orientat spre zonele de munte, litoral sau orașe istorice.

„Venim mai ales pe litoralul românesc de câteva ori pe an și de vreo 3-4 ori chiar aici, în Brașov”, spune o turistă ajunsă la poalele Tâmpei.

„Noi nu ne-am vizitat niciodată țara, plecăm în afară?! Am preferat România. De ce aș pleca în altă parte dacă la noi e atât de frumos?”, spune o altă turistă.

„Mergem și în țară, că e frumos, ai ce să vezi. Noi ne-am născut aici și tot n-am văzut tot”, concluzionează o altă femeie.

La polul opus, în Luxemburg, doar 5% dintre călătorii au fost în interiorul țării.

reporteri: Bogdan Băcilă, Bianca Venter

operatori: Bogdan Băcilă, Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia