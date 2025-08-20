Live TV

Video Turiștii văd steagul roșu, dar insistă să intre în mare și se ceartă cu salvamarii și jandarmii. „Foarte greu ne înțelegem cu ei”

steag rosu litoral pericol
Jandarmii și polițiștii le-au dat amenzi de 2.000 de lei turiștilor de pe litoral care au crezut că salvamarii ridică steagul roșu doar ca să le strice lor vacanța. Chiar dacă văd valurile foarte mari, oamenii continuă să intre în apă, în ciuda pericolului. Patru oameni au murit înecați în weekendul trecut.

Steagul roșu a fost arborat pe litoral, iar scăldatul a fost interzis, din cauza mării foarte agitate. Salvamarii s-au luptat să țină turiștii cât mai departe de curenții foarte puternici. În ciuda interdicțiilor menite să îi protejeze, unii turiști consideră că pot ține piept forței valurilor.

- Dacă-i apa la glezne?

- De la glezne sunteți dvs. Când vine valul, vă vine și până la cap, nu?

- Unde, aici?

- Vin câteva valuri de mărimea asta și vine o rafală de valuri care sunt mult mai mari. N-ați văzut că nu sunt egale valurile? Așa se întâmplă!

- Arătați-mi unde scrie, arătați-mi un document, doamnă, vă rog. Să-mi arate legea unde scrie lucrul ăsta!

Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului: Oamenii sunt neserioși. Li se spune să nu intre în apă și totuși profită de mare șim deși marea e foarte agitată, ei se aruncă în valuri. Avem steagul roșu. Înseamnă pericol. Nu poți să te joci cu viața!

Din cauza insistenței unor turitști de a ignora restricțiile, au fost date și amenzi.

- Steagul roșu nu l-ați văzut că este arborat?

- Este arborat.

- Și ce căutați în larg? Ați depășit și geamandura! O să vă rog să-mi prezentați documentele dvs.

- Nu le am la mine.

- Atunci îmi comunicați verbal datele.

- Vi le comunic, nu e o problemă.

*

- O zi vii la mare și nu intrăm în mare. De ce să nu intru aici? Cică îți dau amendă. Păi io diseară plec.

- Credeți că steagul roșu este o minciună?

- Dar bineînțeles.

Daniel Ortopan, jandarm: Foarte greu ne înțelegem cu ei, din păcate nu conștientizează că își pun viața în pericol, întâi pe a lor și apoi pe a celorlalți.

Patru oameni au murit înecați în weekendul trecut, pe litoralul românesc.

