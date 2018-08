Un alt fel de pașaport pentru turiști. Unul...curios

Este vremea vacanţelor, iar dacă nu v-aţi pregătit încă paşapoartele, puteţi opta pentru unul inedit. „Paşaportul curios” este o propunere culturală, o cărticică ce prezintă istoria, geografia şi personalităţile României. O răsfoim la „Bonton”.

Veronica citeşte din cărticică: Automobilele au apărut la Bucureşti destul de devreme. Primul înmatriculat cu numărul 1 a fost cel al lui Bazil Assan, dar prinţul Valentin Bibescu a reuşit să câştige o falsă prioritate, obţinând de la prefectură numărul de înmatriculare 0. În 1907 a fost introdus un prim regulament de circulaţie, din cauză că numărul accidentelor produse de automobile crescuse îngrijorător. Tot în acelaşi an Prefectura Poliţiei a organizat primele examene pentru obţinerea de permise de conducere. Un poliţist arunca în faţa maşinii o pernă cu chip de pieton, iar şoferul testat trebuia să frâneze sau să ocolească victima demonstrând astfel că are reflexele necesare evitării unui accident.

Informaţii inedite, istorii prea puţin cunoscute, geografie, gastronomie şi personalităţi româneşti sunt doar câteva dintre capitolele cărţii care promovează ţara noastră... sub forma unui paşaport. Ideea le aparţine tinerelor de la Promenada Culturală, care şi-au propus să le ofere localnicilor, dar şi turiştilor, un mic ghid de promovare a României.

Veronica Ştefan - vicepreşedintele asociației Promenada Culturală: „Ne putem gândi la România ca la o călătorie. Aceasta a fost şi intenţia noastră, a asociaţiei Promenada Culturală, pentru că, fireşte, suntem foarte dornici să călătorim în alte spaţii, în alte spaţii în afara ţării noastre, dar noi ne-am gândit să le propunem românilor şi turiştilor din toate colţurile lumii care ne vizitează ţara o călătorie în inima României. Şi aşa s-a născut ideea acestui paşaport curios, un produs editorial sau mai simplu spus, o cărticică de 84 de pagini care ne poartă, aşa cum spuneam, precum o călătorie, în România oamenilor care şi-au pus amprenta asupra acestui spaţiu prin ceea ce au creat, prin ceea ce au reprezentat”.

A fost nevoie de un an şi jumătate, de multă documentare şi de munca unui editor pentru realizarea Paşaportului curios. Veronica Ştefan, una dintre iniţiatoarele proiectului, spune însă că rezultatul este cel aşteptat.

Veronica Ştefan: „Am simţit că ne redescoperim România, ţara, am simţit că ne redefinim la nivel identitar - cred că avem o datorie de onoare să ne redescoperim ţara, să ne redefinim în raport cu ceea ce simţim şi nu doar cu ceea ce simţim, ci şi cu ceea ce facem. Aşadar la nivel de faptă cred că este mult mai important. Pe de o parte, ne adresăm românilor, pe de altă parte, considerăm acest paşaport curios o carte de vizită extinsă despre România şi credem că el poate călători oriunde în lumea aceasta.

Şi varianta în engleză. Am inclus cele mai reprezentative repere istorice, geografice ale României şi personalităţile de vârf”.

De exemplu, din Paşaport... aflăm că tricolorul a fost adoptat ca steag oficial în 1861.

„Aş reaminti faptul că s-a cântat pentru prima dată în 1848, aşadar în perioada paşoptistă, iar mai departe avem capitole care sună în felul următor: România este o democraţie, Românii ca cetăţeni, Cum am devenit România, Eroii noştri şi Anti-eroii noştri, acest paşaport are pe alocuri accente picante, autoironie, puţin umor, aşa cum cred că îi stă bine oricărui om care vorbeşte despre el sau oricărui român care vorbeşte despre România. Sunt şi câteva capitole aromate, condimentate, pentru că avem unul despre bucătăria românească, mai avem unul dedicat vinurilor noastre şi ţuicii... I-aş menţiona pe pionierii aviaţiei, l-aş menţiona pe Brâncuşi care cred că nu are cum să lipsească dintr-o lucrare de genul acesta, pe George Enescu, pe Mircea Eliade, pe Cioran, pe Eugen Ionesco şi mi-aş dori foarte mult să citesc două informaţii care-mi sunt aproape de inimă”, spune Veronica Ștefan.

Veronica Ştefan şi Mihaela Carata au reuşit să pună lucruri mari într-un ambalaj mic. În curând va apărea şi ediţia în limba engleză a Paşaportului, astfel că de acum înainte va fi mai uşor să purtăm România cu noi peste tot în lume.

„Noi am ales să lucrăm acest proiect editorial şi am ales să dăm viaţă acestui paşaport curios pentru că considerăm că în România de astăzi este nevoie de foarte multe lucruri, dar unul dintre ele este aceea că România are nevoie să fie iubită”, punctează Veronica Ștefan.

(Reporter: Ioana Mihalca)

Etichete:

,

,

,

,

,

,