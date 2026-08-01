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Video Un influencer american, entuziasmat de România: „Îți poți lăsa copiii să meargă singuri la școală aici”

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Vlogger
Captură Video Christian Grossi/Facebook
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Un influencer din Statele Unite ale Americii laudă România. Tânărul a fost în vizită la noi și a rămas impresionat. Spune că este una dintre cele mai sigure țări din lume, chiar dacă este foarte aproape de o zonă de război.

„Asta este România și spun asta pentru că am primit un mesaj de la voi în care mă întrebați dacă România e la fel de distrusă de război ca restul Europei de Est. România este unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa, una dintre cele mai sigure țări. Îți poți lăsa copii să meargă singuri la școală aici”, comentează, entuziasmat, vloggerul Christian Grossi.

Călătoria prin România creatorului de conținut american s-a transformat într-o serie de recomandări publicate pe rețelele sociale.

Acesta a prezentat imagini din mai multe zone ale țării și a vorbit despre lucrurile care au atras cel mai mult atenția. Printre acestea se numără arhitectura orașelor, peisajele naturale, dar și atmosfera de pe străzi.

Acesta a comparat experiența lui din România cu cea din alte state pe care le-a vizitat și a spus că s-a simțit cel mai în siguranță pe străzile de la noi din țară.

În mesajele adresate urmăritorilor, americanul a descris România drept o destinație care merită descoperită și i-a încurajat pe turiști să o viziteze.

Nu este pentru prima oară când postările sale despre România atrag atenția. În timpul unei vizite la Timișoara, creatorul de conținut a publicat mai multe clipuri care au devenit virale.

El s-a declarat surprins de faptul că, după închiderea localurilor, mesele și scaunele teraselor rămân peste noapte în spațiul public, fără să fie luate sau distruse. Creatorul a comparat situația de la noi cu New-York-ul, unde, în opinia sa, un astfel de lucru ar fi fost greu de imaginat, spune corespondentul Digi24 Mihai Vălușescu.

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Editor : Sebastian Eduard

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