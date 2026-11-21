Județul Harghita este în topul celor mai bune destinații de călătorie pentru 2027 realizat de BBC Travel. Este printre cele 20 de locuri care „oferă experiențe extraordinare, motive noi pentru a le vizita și moduri diferite de a vedea lumea în 2027”.

BBC Travel privește „dincolo de destinațiile clasice, către locuri care oferă ceva remarcabil în anul ce urmează. Fiecare dintre ele promite experiențe de neuitat și, de asemenea, oportunități de a aduce o schimbare pozitivă pentru oamenii și mediile care le fac speciale”.

Județul Harghita, România

Jurnaliștii BBC descriu județul Harghita ca pe un „colț mai puțin cunoscut al Transilvaniei devenit Regiune Gastronomică Europeană”.

Cunoscută datorită legendei lui Dracula, Transilvania „plutește undeva între realitate și ficțiune”.

În realitate, această regiune bucolică din centrul României este un mozaic de sate înconjurate de păduri bogate în urși și învăluite într-o liniște meditativă. În estul Transilvaniei, județul Harghita este inima Ținutului Secuiesc, o comunitate vorbitoare de limbă maghiară ale cărei tradiții culinare își au rădăcinile în afumare, murare, coacere, culesul din flora spontană, prepararea brânzeturilor și conservarea alimentelor pentru iernile lungi, scrie BBC. Fânul se cosește încă manual, cu coasa.

În 2027, acest colț puțin cunoscut al Transilvaniei devine Regiune Gastronomică Europeană, oferindu-le călătorilor un motiv să privească dincolo de clișeele cu Dracula și să descopere bucătăriile, fermele și pensiunile sătești.

Un nou program intitulat „Preparate reprezentative” (Signature Dish) va prezenta 50 de feluri de mâncare locale reprezentative, de la pâine cu cartofi și brânzeturi de munte până la ciuperci de pădure și dulcețuri din fructe de pădure.

„Pentru un gust autentic al Harghitei, roagă gazda de la pensiunea locală să îți pregătească cina: gândește-te la ciorbă de cartofi, friptură de porc, brânză de oaie și zacuscă, o pastă făcută din ardei roșii copți. Și, poate, o carafă de pălincă distilată în sat, suficient de tare încât să te lase fără cuvinte”, potrivit editorilor BBC.

Printre celelalte destinații recomandate de BBC Travel sunt una dintre cele mai izolate insule din lume și o regiune din Japonia unde se petrece un ritual străvechi, care are loc o singură dată la o generație.

Madagascar

Are o faună unică, pe cale de dispariție, cu 92% dintre mamiferele care nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ. Cameleonul panteră și sifaka („lemurul dansator”) se numără printre speciile unice care populează pădurile tropicale, canioanele de gresie și peisajele ireale. Iar cum țara își propune să își tripleze numărul de vizitatori în următorii doi ani, călătoriile responsabile pot ajuta la protejarea spațiilor sălbatice rămase și a celor aproape 10.000 de plante și animale endemice.

Québec, Canada

Este primul oraș din lume desemnat în întregime Rezervație a Biosferei UNESCO.

Capitala cu străzi pietruite a Canadei francofone se află acolo unde fluviul Sfântul Laurențiu se lărgește spre mare, cu vârfurile munților întinzându-se spre nord, dincolo de limitele orașului. Farmecul Lumii Vechi din Québec îi poate atrage pe cei care vin pentru prima dată, dar cadrul natural îi încurajează să exploreze dincolo de străzile istorice, fie practicând schi fond pe Câmpiile lui Abraham, un parc de 103 hectare și câmp de luptă din secolul al XVIII-lea, fie descoperind noua faleză plină de viață.

Peninsula Ise-Shima, Japonia

Departe de „ruta de aur” formată din Tokyo, Kyoto și Osaka, Peninsula Ise-Shima oferă o imersiune într-o comunitate maritimă rurală japoneză, impregnată de 2.000 de ani de spiritualitate șintoistă.

Această coastă găzduiește golfuri naturale, păduri dese și Ise Jingu, cel mai sacru altar șintoist al națiunii.

În vara anului 2027, vizitatorii au șansa rară de a experimenta tradiția străveche okihiki. Ritualul estival vechi de 1.300 de ani are loc la fiecare 20 de ani, când localnicii trag bușteni uriași de chiparos pentru a reconstrui manual altarele orașului (în 2027, în weekendurile dintre 8 mai – 12 iunie și 24 iulie – 1 august).

St Helena

Situată în Atlanticul de Sud, la jumătatea distanței dintre Africa și America de Sud, această insulă de 122 km² rămâne neexploatată, fără lanțuri hoteliere internaționale sau branduri globale de fast-food. Până în 2017, aproape toți vizitatorii soseau pe mare.

Astăzi, Sfânta Elena se deschide către turism încet și în propriii termeni. Un zbor săptămânal cu 98 de locuri leagă insula de Johannesburg, aducând călători aventuroși către peisajele sale vulcanice, comunitățile unite și istoria napoleoniană.

Capitala sa, Jamestown, nu seamănă cu niciun alt loc din lume, având clădiri în stil georgian înghesuite într-o vale vulcanică ce se deschide spre ocean.

În 2027, Săptămâna Aventurii din Sfânta Elena va atrage turiști pentru drumeții, caiac și înot în ape deschise, culminând cu prima ediție a Celui mai Izolat Maraton din Lume, pe 28 februarie.

Salvador, Brazilia

Înghesuit între apele Golfului Tuturor Sfinților și Oceanul Atlantic, Salvador cucerește instantaneu vizitatorii prin primirea sa călduroasă și priveliștile marine.

Dar cultura sa bogată merită o privire mai atentă: odinioară un centru al brutalului comerț transatlantic cu sclavi, prima capitală a Braziliei este impregnată de tradițiile și religiile diasporei africane, de la legănarea hipnotică a dansului capoeira până la cazanele cu ulei încins pline cu acarajé sfârâind – o mâncare stradală emblematică ce își are originea în ritualurile religioase candomblé.

Salvador se va afla în centrul atenției globale în 2027 ca oraș-gazdă pentru Cupa Mondială Feminină FIFA – prima ediție organizată vreodată în America de Sud.

Mlaștina Okefenokee, SUA

Vâslind în Okefenokee, cea mai mare mlaștină cu ape negre din America de Nord, ai senzația că călătorești în timp. Acest paradis primordial de 1.771 km² s-a schimbat foarte puțin în ultimii 6.500 de ani. Întinzându-se la granița dintre Georgia și Florida, cei 193 km de trasee acvatice șerpuiesc printre pâlcuri de chiparoși acoperiți de mușchi, insule pline de palmieri pitici și canale presărate cu nuferi, colorate în negru de depozitele de turbă. Aici, aligatorii se adună cu sutele, iar berzele de pădure, cu aspect preistoric, își fac cuiburile.

În 2026, UNESCO a desemnat o parte a mlaștinii drept sit al Patrimoniului Mondial - primul sit natural din SUA înscris în mai bine de 30 de ani -, consolidându-i protecția împotriva proiectelor miniere care riscau să sece acest ecosistem fragil.

Burgundia, Franța

Cămin al unor podgorii celebre, al satelor din piatră de culoarea mierii și al celui mai faimos muștar din lume, Burgundia cu greu are nevoie de un motiv nou pentru a fi vizitată.

Însă în 2027, una dintre cele mai clasice regiuni ale Franței poate fi privită într-o lumină nouă: ca locul de naștere al fotografiei.

La Muzeul Nicéphore Niépce din Chalon-sur-Saône, cea mai veche fotografie realizată cu o cameră foto care a supraviețuit până azi va reveni pentru o expoziție specială de la sfârșitul lunii aprilie până la sfârșitul lunii iunie 2027, înainte de a continua spre localitatea învecinată Saint-Loup-de-Varennes, unde Niépce a creat acea imagine acum 200 de ani.

Meghalaya, India

Statul Meghalaya din nord-estul Indiei găzduiește poduri din rădăcini vii vechi de secole, care traversează chei adânci și râuri printre dealurile luxuriante Khasi și Jaintia, unde comunitățile indigene au trăit în armonie cu natura timp de generații.

Însă în 2027, acesta urmează să devină și una dintre cele mai captivante destinații din India pentru turismul bazat pe comunitate. Înaintea celei de-a 39-a ediții a Jocurilor Naționale din martie 2027, Meghalaya sprijină crearea sau modernizarea a 1.000 de pensiuni în gospodării locale (homestays), permițându-le vizitatorilor să experimenteze patrimoniul natural și cultural al statului, asigurându-se în același timp că turismul aduce beneficii comunităților locale.

Ghana, Africa

Când Ghana a devenit prima țară din Africa Subsahariană care și-a câștigat independența față de dominația colonială europeană în 1957, a inspirat mișcări de eliberare pe întregul continent.

70 de ani mai târziu, aniversarea coincide cu Beyond the Return, inițiativa pe termen lung a țării care încurajează diaspora africană să se reconecteze prin patrimoniu, cultură și schimburi culturale, oferind totodată tuturor turiștilor un motiv oportun de a explora trecutul complex și prezentul creativ al Ghanei.

Daintree, Australia

Acolo unde cea mai veche pădure tropicală din lume întâlnește Marea Barieră de Corali, Daintree reunește păduri străvechi, plaje cu nisip alb și o faună extraordinară, de la cazuarul cu aspect preistoric până la cangurul de copac, într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Australiei.

În 2027, noi experiențe coordonate de comunitățile indigene le oferă călătorilor o înțelegere mai profundă a culturii care a modelat acest loc timp de zeci de mii de ani.

Bohinj, Slovenia

Întinsă într-o vale încadrată de munți în Alpii Iulieni din nord-vestul Sloveniei, comuna Bohinj este formată din 24 de sate care înconjoară lacul glaciar cu același nume.

O nouă legătură ciclistă finalizată la mijlocul anului 2026 conectează Bled și Lacul Bohinj pe un traseu de 28 km, invitând călătorii să exploreze această regiune uimitoare, dar adesea trecută cu vederea.

Unst, Scoția

Insula Unst din arhipelagul Shetland se mândrește cu cel mai nordic punct pentru aproape orice în Marea Britanie, fiind totodată una dintre cele mai bogate în istorie insule mici din Europa. Remarcabila sa moștenire vikingă include rămășițele a peste 60 de case lungi, cea mai mare densitate de situri rurale vikinge de oriunde, inclusiv din Scandinavia.

Însă în 2027, Unst va aduce în prim-plan un cu totul alt tip de călătorie: rachetele spațiale.

Izolata insulă Unst a fost aleasă drept gazdă pentru SaxaVord, primul port spațial autorizat din Regatul Unit pentru lansări verticale de rachete, unde primele decolări orbitale sunt planificate pentru 2027.

Provincia Gangwon, Coreea de Sud

În timp ce strălucitorul Seul primește un număr record de turiști internaționali, provincia muntoasă Gangwon oferă peisaje nealterate și o incursiune într-o altă latură a Coreei de Sud, unde templele budiste, spiritele munților și tradițiile șamanice rămân împletite în viața rurală.

Alberta, Canada

Puține locuri din Canada au un sentiment mai puternic al identității decât Alberta, un aspect adus în prim-plan de recentele dezbateri separatiste din provincie.

În 2027, cea de-a 150-a aniversare a Tratatului 7, un acord istoric între Coroană și Primele Națiuni din regiune, oferă ocazia de a explora o istorie mult mai lungă a suveranității și apartenenței.

Evenimentele organizate la locul semnării sale, Blackfoot Crossing, și la The Confluence din Calgary îi invită pe vizitatori să afle despre istoriile indigene ale regiunii, care preced cu mult acest tratat.

Calgary sărbătorește, de asemenea, redeschiderea Muzeului Glenbow în toamna anului 2027, cu noi galerii care pun în valoare istoria poporului Blackfoot și arta indigenă contemporană.

Sardinia, Italia

A doua cea mai mare insulă din Mediterana este cunoscută de mult timp ca o destinație de vacanță la mare. Însă dincolo de stațiunile strălucitoare din Costa Smeralda, interiorul rar explorat al Sardiniei adăpostește unul dintre ultimele colțuri nealterate ale Italiei.

Aici, masivele stâncoase și văile sinuoase dezvăluie o lume parcă desprinsă din poveștile lui Tolkien, presărată cu 800 de „morminte ale giganților”, 3.500 de „case ale zânelor” înscrise recent în patrimoniul UNESCO și 7.000 de turnuri de piatră aparținând uneia dintre cele mai misterioase civilizații din Epoca Bronzului.

Christchurch, Noua Zeelandă

Privit mult timp în principal ca o poartă de intrare către Insula de Sud a Noii Zeelande, Christchurch s-a reinventat la mai bine de 15 ani după cutremurele care au devastat orașul. Zona revitalizată a râului Otakaro Avon, o rețea extinsă de trasee pietonale și cicliste și noi locații majore precum stadionul One New Zealand le oferă călătorilor mai multe motive să rămână în orașul propriu-zis.

Ngai Tahu, populația locală Maori, a contribuit la modelarea reconstrucției, poveștile și valorile lor culturale fiind integrate în designul urban.

Sosirea ghidului Michelin în Noua Zeelandă a adus, de asemenea, scena culinară din Christchurch în centrul atenției, cu două restaurante cu stele Michelin, 10 distincții Bib Gourmand și bucătari care pun în valoare produsele cultivate în Canterbury, fructele de mare din Peninsula Banks și vinurile din apropiere, din North Canterbury.

Cordillera Blanca, Peru

O masă stâncoasă de vârfuri acoperite de gheață care se ridică la 400 km nord-est de Lima, Cordillera Blanca este o regiune cu lacuri de un turcoaz strălucitor, sate andine tradiționale și trasee de drumeție croite de civilizații străvechi.

Aici, peste 500 de ghețari și zeci de trecători montane care depășesc 4.500 m altitudine fac ca Alpii să pară niște miniaturi. Traseele zonei sunt ancorate de drumeția de patru zile Santa Cruz, așa-numitul „Drum al Incașilor din Nord”, și presărate cu ruine, inclusiv citadela Chavín de Huántar, rămășița unei societăți sofisticate care a înflorit cu mult înainte de ascensiunea Imperiului Inca.

Almatî, Kazahstan

Situat la poalele munților înzăpeziți Tian Shan și eclipsat de orașele de pe Drumul Mătăsii precum Buhara și Samarkand, Almatî trece de obicei neobservat de călători. Însă scena culinară, de artă și design a acestui oraș kazah cosmopolit, aflat la răscrucea dintre Europa și Asia, atrage tot mai mult atenția internațională.

În 2027, se așteaptă ca noi zboruri directe să conecteze Almatî de New York, Abu Dhabi și Hong Kong.

Primul mare muzeu de artă contemporană din Asia Centrală, Muzeul de Artă din Almatî, și Centrul de Cultură Contemporană Tselinny, proiectat de Asif Khan, s-au deschis aici la sfârșitul anului trecut. Ambele pun în valoare identitatea nomadă a regiunii, înrădăcinată în Tengri, o viziune asupra lumii anterioară islamului, care venerează stepa și lumea naturală.

Nagato Yumoto Onsen, Japonia

Acum 600 de ani, o zeitate șintoistă le-ar fi dăruit călugărilor de la templul Tainei-ji, din extremitatea vestică a prefecturii Yamaguchi, un izvor termal, dând naștere orașului-stațiune Nagato Yumoto. Astăzi, datorită modernizării izvorului termal și unei restaurări de un deceniu conduse de comunitate, acesta atrage vizitatori într-una dintre cele mai puțin vizitate prefecturi ale Japoniei.

În 2027, orașul marchează 600 de ani de la descoperirea legendară a izvorului. Aniversarea este celebrată printr-o ceremonie de dedicare a izvorului termal (Kento-shiki) pe 4 ianuarie, la plinul de atmosferă Templu Tainei-ji.

Editor : M.B.