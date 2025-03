Un munte din China, asaltat de turiști după o postare virală pe internet. Oamenii merg acolo cu câinii și își fac fotografii

O fotografie de vacanță făcută de Ziua Îndrăgostiților, postată pe o rețea socială din China, a primit 120.000 de aprecieri în 10 zile. Pe platforma Weibo, hashtag-ul #xiaogoushan - „Muntele Căţeluşului” a adunat milioane de vizualizări, scrie CNN.

Când designerul Guo Qingshan, din Shanghai, a postat o fotografie din vacanță de Ziua Îndrăgostiților, însoțită de descrierea „Muntele Căţeluşului”, aceasta a devenit o senzație în China și a creat o destinație turistică. Guo a făcut o drumeție în vizita sa acasă, în orașul natal Yichang, situat în provincia Hubei din centrul Chinei, la sfârșitul lunii ianuarie. Când a revizuit fotografiile, a observat ceva ce nu văzuse înainte: un munte în formă de cap de câine stătea la sol lângă râul Yangtze, cu botul aplecat la marginea apei.

„Era atât de magic și drăguț. Eram atât de entuziasmată și fericită când l-am descoperit”, a spus Guo. „Postura căţeluşului este ca și cum ar bea apă sau ar privi niște pești. De asemenea, pare că protejează liniștit râul Yangtze”.

Foto: Guo Qingshan / Sursa foto: X

Postarea lui Guo pe aplicația de social media Xiaohongshu din China, cunoscută și sub numele de RedNote, a primit 120.000 de aprecieri în 10 zile. Pe platforma Weibo, hashtag-ul #xiaogoushan — traducerea în chineză pentru „Muntele Căţeluşului” — a adunat milioane de vizualizări.

Proprietarii de câini au început să posteze fotografii cu patrupedele lor pentru a vedea care seamănă cel mai mult cu muntele. Mulți oameni au călătorit direct la locația din Yichang pentru a vedea muntele cu ochii lor, iar unii și-au adus chiar câinii pentru a face fotografii.

Yang Yang, care locuiește la aproximativ o oră și jumătate de locație, a condus până acolo împreună cu prietenii ei și cu pudelul ei gri în vârstă de 2 ani, pe nume Yang Keyi. „Am fost foarte fericită să văd muntele”, a spus ea. „Întotdeauna călătoresc cu câinele meu, dacă este posibil, așa că Muntele Căţeluşului și micuțul meu câine chiar se potrivesc.”

Muntele se află în Comitatul Zigui din Yichang, de unde poate fi văzut de pe o platformă de observație. Râul Yangtze, cel mai lung râu din China și al treilea ca lungime din lume, traversează această zonă muntoasă.

Foto: „Puppy Mountain” / Sursa foto: X

După ce fotografia lui Guo a devenit virală, mulți oameni au împărtășit fotografii cu priveliștea pe care o capturaseră anterior de pe aceeași platformă, mulți spunând că nu și-au dat seama că arăta ca un câine. Unii au discutat despre cum aspectul câinelui s-a schimbat de-a lungul anilor.

Shi Tong, care locuiește în Yichang, a spus că știa că a văzut muntele înainte și a postat o fotografie pe care a făcut-o în 2021. „După ce am văzut fotografia cu Muntele Căţeluşului online, am încercat să aflu unde este. Și apoi mi-am dat seama că am fost la acest loc înainte. Mi s-a părut că arăta ca un câine și atunci!”

