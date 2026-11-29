O mică stațiune din sud-estul Franței a fost declarată cea mai ieftină destinație pentru schi din Europa. Costurile ajung la 40 de euro pe zi. Prețurile sunt de 7 ori mai mici decât în Elveția.

Stațiunea Roubion-les-Buisses se află la o oră și jumătate de mers cu mașina de Nisa, foarte aproape de Marea Mediterană. De la cota 1.400 și până la 1.900 de metri altitudine, aveți pârtii și pentru începători și experimentați.

Domeniul schiabil are 20 de pârtii întinse pe 33 de kilometri. Șase teleschiuri și un telescaun deservesc pârtiile.

Peisajele spectaculoase, însă, nu vă vor goli cardurile. Cu puțin peste 40 de euro de persoană, bani care includ abonamentul la teleschi, puteți petrece o zi întreagă pe pârtie. La polul opus, dacă alegeți Elveția, stațiunea Zermatt este cea mai scumpă - peste 300 de euro de persoană, de aproape 8 ori mai mult decât banii pe care i-ați da în Franța.

Există o singură limitare înainte de a face o rezervare: zăpada. Aflată la o altitudine modestă în comparație cu cea a marilor stațiuni alpine, aceasta este mai predispusă la capriciile vremii, iar stratul de zăpadă nu este garantat pe tot parcursul sezonului.

Editor : A.P.