Live TV

Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări

Data publicării:
vacanta, bagaje, aeroport
Foto: Shutterstock

Siguranța a devenit principalul factor în planificarea vacanțelor, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Asta arată un nou studiu, potrivit căruia călătorii au temeri legate de posibile anulări ale zborurilor. Iată care sunt cele mai sigure zece țări în care să călătorești în 2026.

Pe locul 10 în acest top se află Suedia. Are o stabilitate politică exemplară, o rată redusă a criminalității și un nivel de trai ridicat, asta în timp ce tot mai mulți turiști aleg destinații mai răcoroase în detrimentul clasicelor zone mediteraneene.

Locul 9 e ocupat de Franța, o alegeră sigură și un clasic care nu se demodează niciodată, fie că vorbim despre Paris sau despre Coasta de Azur.

În top urmează Islanda, una dintre cele mai sigure țări din lume, care își așteaptă vizitatorii cu ghețari, cascade și peisaje ireale.

Pe locul 7, Portugalia continuă să cucerească turiștii cu peisaje însorite și plaje spectaculoase, iar pe locul 6 e Italia, o destinație de top pentru iubitorii de istorie, artă și gastronomie.

Canada e pe locul 5 pentru cei care vor să călătorească mai departe, iar Spania se clasează pe poziția a patra.

Pe locul 3 e Elveția, urcă pe podium datorită reputației sale impecabile în materie de siguranță și stabilitate: peisaje alpine, orașele elegante și experiențele de lux.

Locul 2 e ocupat de Irlanda, are o rată scăzută a criminalității și un farmec natural incredibil.

Iar topul e condus de Noua Zeelandă, izolarea geografică, natura spectaculoasă și nivelul ridicat de securitate o transformă într-un adevărat paradis pentru turiști.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja...
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”