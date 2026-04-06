Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări

Siguranța a devenit principalul factor în planificarea vacanțelor, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Asta arată un nou studiu, potrivit căruia călătorii au temeri legate de posibile anulări ale zborurilor. Iată care sunt cele mai sigure zece țări în care să călătorești în 2026.

Pe locul 10 în acest top se află Suedia. Are o stabilitate politică exemplară, o rată redusă a criminalității și un nivel de trai ridicat, asta în timp ce tot mai mulți turiști aleg destinații mai răcoroase în detrimentul clasicelor zone mediteraneene.

Locul 9 e ocupat de Franța, o alegeră sigură și un clasic care nu se demodează niciodată, fie că vorbim despre Paris sau despre Coasta de Azur.

În top urmează Islanda, una dintre cele mai sigure țări din lume, care își așteaptă vizitatorii cu ghețari, cascade și peisaje ireale.

Pe locul 7, Portugalia continuă să cucerească turiștii cu peisaje însorite și plaje spectaculoase, iar pe locul 6 e Italia, o destinație de top pentru iubitorii de istorie, artă și gastronomie.

Canada e pe locul 5 pentru cei care vor să călătorească mai departe, iar Spania se clasează pe poziția a patra.

Pe locul 3 e Elveția, urcă pe podium datorită reputației sale impecabile în materie de siguranță și stabilitate: peisaje alpine, orașele elegante și experiențele de lux.

Locul 2 e ocupat de Irlanda, are o rată scăzută a criminalității și un farmec natural incredibil.

Iar topul e condus de Noua Zeelandă, izolarea geografică, natura spectaculoasă și nivelul ridicat de securitate o transformă într-un adevărat paradis pentru turiști.

