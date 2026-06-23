Oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară. Veniturile obținute în cadrul Programului „Viața la țară” vor fi încadrate ca venituri din activități independente și vor fi impozitate pe baza normelor de venit prevăzute de Codul fiscal.

„Aici sunt mieii noștri și găinile libere, sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate. Noi avem o căsuță rustică, pe care o închiriem. E o căsuța tradițională, este prima casă veche din curtea asta, pe care am amenajat-o special pentru turiști”, își prezintă mândră gospodăria o femeie.

Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii, cât și turiștii din străinătate vor putea să își rezerve online o zi sau un sejur la țară, unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.

„Omul poate veni la noi, în locații, să se cazeze, să servească masa. Le place, pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv”, spune Alexandra Buzea, o localnică din Vama Buzăului, județul Brașov.

„Vai de mine, cu toată plăcerea! Camera aș avea disponibilă”, spune încântată o cineva.

„O să fie un avantaj și pentru ei, să vadă cum trăim și noi la țară”, e de părere altcineva.

„Vama Buzăului are, în acest moment, undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională”, spune cu mândrie primarul comunei, Tiberiu Chirilaș .

Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.

„Mi se pare foarte interesant! Este un lucru autentic și ne-ar atrage să venim mai des. Și dacă mâncăm ce are în casă, e cu atât mai bine”, susține un turist.

„Unitatea turistică ar fi promovată, mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-ar dezvolta și turismul”, e de părere o altă turistă.

Platforma, care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor, va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.

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reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia