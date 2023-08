Vacanța unei românce a fost distrusă în 5 minute, cât a intrat într-un supermarket. „Chiar așa s-a ajuns, trebuie să ocolim Grecia?”

O turistă româncă a povestit că i-a fost spartă mașina în Grecia, în parcarea unui supermarket, și că hoții i-au luat toate bunurile. Pe grupul de Facebook unde a fost făcută postarea, mai mulți oameni au spus că spargerile de mașini au devenit un fenomen în țara în care zeci de mii de români merg în vacanță.

„Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpără niște apă, timp în care ne-a fost spartă mașină și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mașină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare, noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect, poate dacă am fi știut, lucrurile ar fi stat altfel”, a scris femeia pe grupul de Facebook Forum Halkidiki.

„Aveți mare grijă la supermarketuri și mall-uri, se pare că sunt jafuri de genul în fiecare zi, numai că, din câte am înțeles, lumea nu raportează. Poliția nu este de mare ajutor, nu vorbesc engleză și nici nu sunt prea interesați să ajute”, a adăugat ea.

„M-am săturat să tot văd cazuri de spargere, chiar așa s-a ajuns, chiar trebuie să ocolim Grecia?! Plus că nu se rezolva nimic”, a fost reacția unui alt utilizator de pe grup.

Nu este, de altfel, singurul caz de români jefuiți în Grecia.

La începutul acestei luni, mai mulți români au rămas fără bani în Thassos. În timp ce oamenii erau la plajă, hoții au spart locuința unde erau cazați.

Cei doi români, cazați într-o vilă închiriată din Thassos, și-au dat seama că au fost prădați de hoți după ce au văzut ușa spartă. Imediat au verificat bagajele.

„Ne-au furat, practic, cam 2.000 de euro plus 200 de leva, leii i-au lăsat, am găsit ulterior actele în spatele casei, unul dintre portofele, care avea și actele. Am sunat autoritățile, oamenii, proprietarii de la acea vilă, și poliția locală, au venit destul de greu, la câteva ore. Mi s-au părut extrem de neprofesioniști”, a spus unul dintre românii jefuiți.

Editor : M.B.