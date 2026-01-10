Live TV

Vacanțe mai scumpe în 2026: Destinațiile populare care introduc taxe noi pentru turiști sau le măresc pe cele existente

Data publicării:
thailanda
Thailanda FOTO: Getty Images

Vacanțe mai scumpe în 2026. Se introduc taxe noi și se măresc cele existente în multe destinații populare. Totul pentru a combate supraturismul. Thailanda, Scoția și Spania sunt doar câteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.

Din mijlocul acestui an, în Thailanda, toți turiștii internaționali vor plăti o taxă de intrare. Aceasta va fi de 8 euro pentru sosiri cu avionul și 4 euro pentru sosiri pe mare. Potrivit autorităților, o parte din bani va merge către dezvoltarea infrastructurii turistice.

În Edinburgh, Scoția, începând cu 24 iulie se aplică o taxă de 5% din prețul cazării pentru turiștii care stau la hotel, dar și pentru cei care stau într-o locuință închiriată direct de la proprietar.

În Japonia, în Kyoto, de pe 1 martie, se va introduce cea mai ridicată taxă hotelieră din țară. Taxa se dublează din acest an, e pe persoană, pe noapte, iar suma depinde de prețul camerei. Turiștii vor plăti 2,5 euro pentru fiecare noapte de cazare.

În Barcelona, taxa turistică municipală crește de la 4 euro la 5 euro pe noapte în 2026, iar autoritățile au planuri de majorări ulterioare.

Iar Veneția își păstrează în 2026 taxa pentru turiștii de o zi, însă ea se va aplica pe o perioadă mai lungă decât în 2025, și anume pe 60 de zile, între aprilie și iulie. Vorbim despre 5 euro, dacă vizitatorul plătește cu cel puțin 4 zile înainte de data vizitei sau de 10 euro, dacă plata se face în termen mai scurt de 4 zile.

Și încheiem cu Amsterdam rămâne în 2026 una dintre cele mai scumpe destinații din Europa dacă vorbim despre taxe turistice, în jur de 15 euro pe noapte, adică 12,5% din prețul cazării.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hubert Thuma rade la o sedinta
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul
View of Brasov, Transylvania, Romania
Tot mai multe oraşe din România au introdus taxe pentru turişti de la 1 ianuarie 2026. Câți bani vor încasa primăriile
Larry Page, huang musk
O nouă taxă pe avere agită miliardarii din Silicon Valley: Unii promit să plătească, alții fug din California
portul Haikou din Hainan, China
În timp ce Beijingul duce un război comercial cu Occidentul, o insulă din China a devenit cel mai mare „port de liber schimb” din lume
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului fiscal: unde au greșit autoritățile și ce ar trebui să facă românii acum
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
gropi dupa ninsori
„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum...
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut...
Ultimele știri
Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată”
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de...
Fanatik.ro
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Sportiva care a ajuns să joace tenis la un turneu deși nici măcar nu cunoștea regulile. Cazul ei a generat...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...