Vacanțe mai scumpe în 2026: Destinațiile populare care introduc taxe noi pentru turiști sau le măresc pe cele existente

Vacanțe mai scumpe în 2026. Se introduc taxe noi și se măresc cele existente în multe destinații populare. Totul pentru a combate supraturismul. Thailanda, Scoția și Spania sunt doar câteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.

Din mijlocul acestui an, în Thailanda, toți turiștii internaționali vor plăti o taxă de intrare. Aceasta va fi de 8 euro pentru sosiri cu avionul și 4 euro pentru sosiri pe mare. Potrivit autorităților, o parte din bani va merge către dezvoltarea infrastructurii turistice.

În Edinburgh, Scoția, începând cu 24 iulie se aplică o taxă de 5% din prețul cazării pentru turiștii care stau la hotel, dar și pentru cei care stau într-o locuință închiriată direct de la proprietar.

În Japonia, în Kyoto, de pe 1 martie, se va introduce cea mai ridicată taxă hotelieră din țară. Taxa se dublează din acest an, e pe persoană, pe noapte, iar suma depinde de prețul camerei. Turiștii vor plăti 2,5 euro pentru fiecare noapte de cazare.

În Barcelona, taxa turistică municipală crește de la 4 euro la 5 euro pe noapte în 2026, iar autoritățile au planuri de majorări ulterioare.

Iar Veneția își păstrează în 2026 taxa pentru turiștii de o zi, însă ea se va aplica pe o perioadă mai lungă decât în 2025, și anume pe 60 de zile, între aprilie și iulie. Vorbim despre 5 euro, dacă vizitatorul plătește cu cel puțin 4 zile înainte de data vizitei sau de 10 euro, dacă plata se face în termen mai scurt de 4 zile.

Și încheiem cu Amsterdam rămâne în 2026 una dintre cele mai scumpe destinații din Europa dacă vorbim despre taxe turistice, în jur de 15 euro pe noapte, adică 12,5% din prețul cazării.

